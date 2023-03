Manfaat Air Alkali dan Cara Membuatnya di Rumah

TEMPO.CO, Jakarta - Air Alkali dikenal memiliki banyak manfaat kesehatan. Salah satu manfaat air alkali yang luar biasa adalah membantu memperlambat proses penuaan, menurut perfecthydration. Hal ini disebabkan karena air alkali mampu menghentikan pertumbuhan radikal bebas dalam tubuh.

Air alkali berfungsi sebagai antioksidan yang menetralkan radikal bebas berbahaya dari makanan atau paparan berbahaya terhadap zat tertentu. Dengan melepaskan elektron, air dapat menetralkan kerusakan akibat radikal bebas pada tubuh.

Tingkatkan Viskositas Darah

Journal of the International Society of Sports Nutrition menemukan, terdapat perbedaan dalam kekentalan darah peserta yang diamati setelah minum air alkali dibandingkan dengan air biasa. Viskositas darah tampak membaik pada mereka yang mengonsumsi air alkali, ini sangat penting karena kekentalan darah berkaitan dengan pengiriman oksigen ke seluruh tubuh.

Tingkatkan Imunitas

Karena air alkali memiliki tingkat pH yang lebih tinggi, maka air ini membantu mengatasi keasaman yang menumpuk dalam tubuh. Stres dan pola makan yang buruk akan memengaruhi kualitas sistem kekebalan tubuh memburuk.

Air alkali akan membuang racun dari sel dan mengurangi keasaman yang terbentuk dalam tubuh, sekaligus mampu menghidrasi, membuat aliran darah yang lebih baik, dan menghancurkan racun.

Cara Membuat Air Alkali Di Rumah

Melansir dari stylecraze, anda harus memahami tingkat pH air anda. Ada cara untuk mengujinya melalui kit pH, yang dilengkapi dengan strip pH dan bagan warna.

Celupkan strip ke dalam air yang ingin anda basa, diamkan sejenak, lalu bandingkan dengan bagan warna. Air di atas pH 7 bersifat basa, dan di bawah 7 bersifat basa. Air alkali idealnya berada di antara 7 dan 9.

Menggunakan Soda Kue

Tambahkan 1/8 sendok makan soda kue ke 8 ons air. Soda memiliki kandungan alkali yang tinggi, dan saat dicampur dengan air, itu meningkatkan sifat basa. Tetapi pastikan anda tidak menggunakan baking soda apabila sedang menjalan diet rendah sodium karena tingginya kadar sodium.

Menggunakan Lemon

Ambil 64 ons air, kemudian iris satu buah lemon menjadi 8 irisan dan masukkan ke dalam air, bukan diperas. Biarkan air tertutup selama sekitar 8 hingga 12 jam pada suhu kamar. Anda juga bisa menambahkan satu sendok makan garam laut Himalaya merah mau jika mau. Lemon bersifat anionik, dan ketika anda minum air lemon, tubuh bereaksi dengan sifat anioniknya, dan membuat air menjadi basa saat tubuh mencernanya.

Menggunakan Tetesan pH

Anda bisa mendapatkan botol pH dari apotek atau toko makanan kesehatan terdekat. Ikuti petunjuk berapa banyak tetes yang bisa ditambahkan ke air. Tetesnya mengandung mineral alkali yang membuat air menjadi alkali.

BALQIS PRIMASARI

