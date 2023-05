Hari Susu Sedunia, Bagaimana Asal-usulnya Diperingati Tiap 1 Juni?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hari Susu Sedunia atau World Milk Day yang diperingati tiap tahun pada 1 Juni. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) memulai Hari Susu Sedunia pada 2001. Tanggal 1 Juni dipilih karena beberapa negara telah merayakan hari nasional susu pada waktu sekitar penanggalan tersebut.

Mulanya akhir Mei diajukan sebagai tanggal peringatan Hari Susu. Tapi beberapa negara, termasuk Cina, merasa sudah terlalu banyak perayaan pada bulan tersebut. Meskipun sebagian besar negara merayakan pada 1 Juni, beberapa memilih untuk merayakannya satu pekan sebelum atau setelah tanggal itu.

Tujuan Hari Susu

Hari Susu tidak langsung diakui sebagai hari internasional oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Divisi Pasar dan Perdagangan FAO berfokus pengumpulan informasi tentang perayaan dan membagikannya dengan jaringan pasar susu. Jaringan ini menyediakan platform pertukaran informasi bagi anggotanya mengenai perkembangan industri susu di dunia.

Susu salah satu komoditas peternakan yang banyak diproduksi di dunia. Susu memberi termasuk dalam pangan, gizi, dan perkembangan ekonomi. Hari Susu Sedunia sebagai momentum memublikasikan informasi tentang susu.

Banyak negara memilih untuk menyetujui peringatan Hari Susu menunjukkan minuman itu termasuk sebagai pangan global. Hari Susu Sedunia adalah kesempatan yang ideal untuk menyebarkan informasi termasuk melalui acara komunitas yang menyenangkan untuk anak-anak dan orang dewasa.

Mengutip situs web World Milk Day, Hari Susu Sedunia 2023 berfokus tentang industri susu mengurangi jejak lingkungan, sambil menyediakan asupan bergizi dan mata pencaharian.

Para peternak bisa membuat video singkat yang menunjukkan praktik di peternakan atau perusahaan tempatnya bekerja. Adapun masyarakat bisa berpartisipasi menyerbarkan video singkat ini dan membagikannya di media sosial.

