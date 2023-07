7 Obat dari Bahan Alami Redakan Angin Duduk

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Angin duduk termasuk salah satu kondisi yang tidak boleh disepelekan. Kondisi ini membuat dada Anda akan merasa nyeri seperti ditekan. Keadaan ini melibatkan gangguan fungsi jantung akibat aliran darah yang mengalir ke jaringan otot organ jantung ini tidak lancar.

Angin duduk sulit diprediksi kedatangannya. Angin duduk bisa saja datang saat Anda beraktivitas. Jika gejala ini muncul, lebih baik konsultasikan langsung kepada dokter. Ingat, angin duduk bukan penyakit masuk angin yang bisa Anda atasi hanya dengan kerokan di punggung.

Baca Juga: Mengenal Istilah Medis Angin Duduk

Namun, ada beberapa obat dari bahan alami yang bisa meringankan gejala angin duduk, tetapi perlu diketahui ada baiknya Anda mengonsultasikannya terlebih dahulu kepada dokter mengingat setiap orang memiliki gejala dan imun yang berbeda. Simak obat alami yang bisa meredakan angin duduk berikut ini:

1. Daun Sirsak

Cara pertama untuk mengobati angin duduk bisa dilakukan dengan konsumsi air rebusan daun sirsak. Dalam daun sirsak ini, sudah dipercaya medis untuk mengatasi berbagai penyakit berkat nutrisi dan vitamin sirsak. Apa yang harus Anda lakukan?

Sediakan dan cucikan 5-10 helai daun sirsak;

Rebus bersama dengan 4 gelas air atau sekitar 800 ml. Anda bisa menyediakan air rebusan lebih dari itu jika ingin konsumsi lebih banyak yang setara dengan penggunaan daun sirsak;

Jika air sudah kental warna daun dan menyusut setengah, matikanlah api dan biarkan rebusan menjadi hangat agar siap Anda konsumsi.

Anda bisa menambahkan sedikit madu untuk rasa yang lebih manis.

2. Bawang Putih

Bawang putih dipercaya bisa meringankan angin duduk. Hal ini dibuktikan oleh penelitian yang diterbitkan US National Library of Medicine, National Institutes of Health bahwa bawang putih membantu mengurangi penumpukan plak di arteri. Cara yang paling tepat mengonsumsi bawang putih sebagai obat pereda angin duduk adalah dengan memakan 2-3 siung bawang putih mentah di pagi hari. Pastikan mengonsumsinya saat perut kosong, ya.

3. Kunyit

Baca Juga: Enam Makanan Sehat untuk Jantung yang Bisa Menurunkan Kadar Kolesterol

Kunyit juga menjadi obat andalan untuk mengatasi angin duduk. Anda akan mudah menemukan bumbu dapur ini. Gunakan kunyit segar 4-5 irisan. Namun, jangan lupa kupas kunyit hingga bersih sebelum menjadikannya rebusan seperti daun sirsak. Untuk hasil lebih maksimal, rebusan kunyit hangat disarankan dikonsumsi 2 kali sehari di pagi dan malam hari sebelum tidur.

4. Daun kemangi

Pengobatan angin duduk selanjutnya adalah menggunakan daun kemangi. Caranya cukup dengan mengunyah beberapa daun kemangi segar yang sudah Anda cuci. Lalu, lakukan cara pengobatan ini dengan telaten di setiap pagi. Jika cara ini rasanya sangat berat, maka Anda boleh menjadikan daun kemangi sebagai obat rebusan atau menjadikannya jus segar daun kemangi dengan pengolahan yang aman bagi jantung. Misalnya, tanpa diberi gula.

5. Lemon

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Lemon bisa Anda jadikan minuman hangat atau mencampurnya di salad. Lemon yang asam dan segar ini mampu mencegahan penumpukan kolesterol jahat yang membuat fungsi jantung semakin bermasalah. Termasuk penyumbatan di pembuluh darah.

6. Teh Bunga Rosella

Teh bunga Rosella bagi angin duduk, akan bekerja melalui penurunan tekanan darah. Lalu, tidak ketinggalan pula kadar kolesterol dan trigliserida yang termasuk asam lemak. Untuk mengonsumsi teh bunga rosella, Anda cukup menyeduhnya seperti teh hangat rumahan.

7. Mengonsumsi Obat Resep Dokter

Konsumsilah obat berdasarkan resep dokter. Lalu, bawalah kapan saja Anda pergi sehingga pertolongan pertama bisa dilakukan secara mandiri. Pada umumnya, dokter akan memberi obat jenis nitrogliserin dalam bentuk tablet, spray, atau patch. Khusus obat tablet, biasanya dikonsumsi dengan cara meletakkan obat di bawah lidah. Beberapa obat tambahan untuk pengencer darah juga bisa diberikan sesuai kondisi tubuh Anda.

Pertolongan Pertama Gejala Angin Duduk

Selain cara tradisional melalui tanaman, untuk mengobati angin duduk Anda bisa melakukan saran-saran terbaik menurut medis. Lebih tepatnya, jika Anda belum terdiagnosis terkena angin duduk secara jelas oleh dokter. Berikut saran pertolongan pertama pada gejala angin duduk:

Jika Anda sedang melakukan sesuatu di dalam atau luar ruangan lebih baik berhentikan aktivitas saat itu juga. Angin duduk yang tiba-tiba datang perlu Anda respon agar tidak menjadi ancaman diri.

Carilah tempat duduk dan tenangkan diri Anda agar jantung juga tidak terkena efeknya.

Jika perlu, berbaring dan bernafaslah dengan nyaman. Lalu, beritahu orang-orang sekitar Anda agar mendapat pertolongan medis.

Pilihan editor: Mengenal Istilah Medis Angin Duduk

ALFI MUNA SYARIFAH