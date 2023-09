Manfaat Bench Press Tak hanya untuk Memperkuat Otot

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bench press salah satu latihan angkat beban untuk kebugaran. Dikutip dari Healthline, bench press latihan yang efektif untuk membangun otot dada, lengan, dan bahu. Ini salah satu latihan umum yang ditemui di pusat kebugaran. Bench press dilakukan sambil berbaring sambil mendorong beban ke atas, barbel atau dumbbell.

Ada berbagai variasi dari latihan bench press. Setiap variasi ini memiliki fokus berbagai kelompok otot. Pegangan barbel akan menempatkan lebih banyak tekanan di trisep dan lengan bawah. Variasi lainnya penggunaan bangku datar, pengaturan kemiringan (incline atau decline), dan penempatan tangan di barbel. Berbagai variasi ini memungkinkan latihan yang berlainan untuk berfokus otot-otot tertentu.

Manfaat Bench Press

Manfaat utama bench press peningkatan kekuatan otot atas tubuh. Latihan ini membantu memperkuat berbagai kelompok otot, termasuk pectoralis mayor (dada), deltoid anterior (bahu depan), trisep brachii (lengan atas belakang), bisep brachii (lengan depan), dan serratus anterior.

Bench press juga meningkatkan daya tahan otot. Ini akan bermanfaat dalam menjalani aktivitas sehari-hari, termasuk aktivitas fisik yang lebih intens seperti olahraga.

Dikutip dari publikasi The Effectiveness of Physical Exercise on Bone Density in Osteoporotic Patients, latihan bench press juga berpotensi meningkatkan kepadatan tulang. Latihan bench press secara teratur, berarti juga memperkuat tulang dan mengurangi risiko cedera atau kerapuhan pada masa depan.

Dikutip dari Verywell Fit, ahli kebugaran Paul Rogers menyarankan agar meminimalkan kesalahan saat berlatih bench press. Ketepatan latihan berguna supaya tubuh tak cedera dan mendapat manfaatnya. Saat berlatih palang tak terlalu rendah di atas wajah.

