Tips agar Kentang Tumbuk Lebih Sehat dan Baik buat Penderita Penyakit Jantung

TEMPO.CO, Jakarta - Banyak cara mengolah kentang, mulai digoreng, dibuat sup, perkedel, dijadikan keripik, atau sekedar direbus atau kemudian dihaluskan yang dikenal dengan mashed potato. Adakah nutrisi kentang tumbuk yang sering dijadikan menu diet ini?

"Mashed potato bisa menjadi bagian dari diet sehat dan seimbang," kata Yasi Ansari, pakar diet dan juru bicara nasional di Akademi Nutrisi dan Diet Amerika Serikat, kepada USA Today.

Ia mengaku tak memberi label makanan baik atau buruk kepada kliennya. "Misi saya adalah mendorong orang untuk makan makanan yang mereka suka dan mencari cara untuk membuatnya lebih bergizi dan mengenyangkan," ungkapnya.

Kentang memang bergizi namun juga bertepung sehingga tinggi karbohidrat, yang artinya sumber energi buat pola makan manusia, menurut artikel di The American Journal of Clinical Nutrition pada 1994. Kentang juga tinggi potasium, mineral esensial yang penting bagi fungsi sel dan jantung, otot, dan saraf, juga mengandung serat yang baik untuk pencernaan. Menurut UC Davis Health, umbi ini juga sumber antioksidan dari vitamin C.

Lalu, apa yang membuat kentang tumbuk tak sehat? Kentang sendiri kaya nutrisi yang tak akan hilang saat ditumbuk. Akan tetapi, mashed potato sering mengandung zat tambahan yang mengubah kandungan nutrisinya,kata Ansari. Contohnya menambahkan produk susu seperti mentega, krim, dan keju.

Ganti produk yang berlemak

Menurut Asosiasi Jantung Amerika, produk-produk susu tersebut mengandung lemak jenuh, yang bisa meningkatkan kadar kolesterol dan risiko penyakit jantung. Tapi penting untuk menekankan mashed potato tak berarti buruk, hanya perlu dipertimbangkan, terutama bagi pemilik penyakit jantung.

Jika khawatir akan kandungan lemak pada kentang tumbuk, Ansari memberi opsi lain. Salah satunya mengganti produk susu berlemak dengan alternatif yang lebih rendah lemak. Contohnya susu rendah lemak dan yogurt Yunani, atau kaldu ayam dan sayuran.

Opsi lain adalah variasi menu kentang. Misalnya pada satu hari menyantap kentang tumbuk yang creamy, hari berikutnya kentang panggang, kentang bakar, dan kemudian kentang tumbuk lagi di hari yang lain.

Jika ingin tetap makan kentang tumbuk, Ansari menyarankan menambahkan sayuran dan sedikit protein. Menu ini akan membuat kenyang lebih lama dan menjaga level energi.

