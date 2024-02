Manfaat Minuman Jeruk Nipis dan Madu untuk Tubuh

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Minuman jeruk nipis serta madu telah mendapatkan popularitas atas khasiat yang baik. Keduanya kaya akan nutrisi serta senyawa-senyawa bermanfaat yang mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.

Kombinasi jeruk nipis madu dalam satu sajian tidak hanya memberikan sensasi segar, melainkan juga dapat memberikan manfaat kesehatan. Minuman yang terdiri dari madu dan jeruk nipis dapat dianggap sebagai opsi minuman sehat daripada minuman berkarbonasi dan mengandung tambahan pemanis buatan.

Minuman ini dipercaya bisa membantu kinerja tubuh dalam kondisi saat sedang mengalami demam atau gejala infeksi pernapasan. Artikel ini akan mengulas secara detail manfaat minuman jeruk nipis madu bagi kesehatan tubuh.

Manfaat Jeruk Nipis dan Madu

Menurut informasi yang diambil dari berbagai sumber, perpaduan madu dengan jeruk nipis terbukti memberikan beragam manfaat kesehatan. Berikut beberapa manfaat jeruk nipis dan madu:

1. Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh

Jeruk nipis kaya akan vitamin C, sedangkan madu mengandung berbagai nutrisi seperti vitamin dan mineral, membantu dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dengan kuatnya sistem kekebalan tubuh, tubuh mampu melawan berbagai infeksi dan penyakit. Menurut jurnal Antioxidant, vitamin C dalam jeruk nipis mampu memperkuat produksi sel darah putih. Ini menghasilkan perlindungan tambahan terhadap tubuh dari paparan-paparan yang memicu penyakit dan infeksi. Selain itu, konsumsi madu ketika sedang mengalami gejala kurang sehat, seperti tenggorokan berdahak, dapat membantu melonggarkan dahak, sehingga mempercepat penyembuhan batuk.

2. Sumber Antioksidan

Salah satu khasiat jeruk nipis dan madu adalah kandungan antioksidan yang kuat di dalam keduanya, membantu tubuh melawan radikal bebas. Radikal bebas dapat menyebabkan kerusakan pada sel-sel tubuh dan menyebabkan berbagai penyakit. Dengan mengkonsumsi campuran jeruk nipis dan madu secara rutin, Anda dapat memberikan perlindungan ekstra bagi tubuh Anda dari efek negatif radikal bebas.

3. Menjaga Kesehatan Saluran Pencernaan

Menjaga asupan cairan sangatlah penting bagi kesehatan saluran pencernaan. Air madu dan jeruk nipis merupakan kombinasi yang sangat dianjurkan untuk memastikan fungsi BAB tetap optimal dan menjaga kesehatan sistem pencernaan. Kandungan asam dalam jeruk nipis membantu dalam proses pemecahan makanan oleh air liur. Selain itu, flavonoid dalam jeruk nipis juga dapat merangsang produksi enzim pencernaan, yang secara keseluruhan membantu mencegah gangguan pencernaan seperti sembelit dan diare, sambil meningkatkan penyerapan nutrisi.

4. Menurunkan Berat Badan

Selain menjaga pencernaan, jeruk nipis juga dapat meningkatkan metabolisme tubuh karena kandungan asam sitratnya. Ini berdampak pada pembakaran kalori yang lebih efisien. Bagi mereka berupaya menurunkan berat badan, minuman air madu dan jeruk nipis dapat menjadi pilihan tepat. Jeruk nipis membantu meningkatkan metabolisme, sementara madu memiliki sifat-sifat yang membantu mengendalikan nafsu makan. Untuk mendapatkan manfaat ini, Anda bisa mencoba infused water dari irisan jeruk nipis dan madu setiap pagi.

5. Membantu Mengatasi Masalah Pernapasan

Perpaduan jeruk nipis dan madu telah terbukti efektif dalam meredakan gangguan pernapasan seperti batuk dan pilek. Kedua bahan ini memiliki sifat yang bersifat antiseptik dan antiinflamasi, yang membantu membersihkan saluran pernapasan dan meredakan gejala yang terkait. Penelitian menegaskan bahwa mengkonsumsi jeruk nipis atau suplemen vitamin C dapat mengurangi keparahan gejala flu serta mempercepat proses penyembuhan.

6. Meningkatkan Kesehatan Kulit

Suatu penelitian dimuat dalam The American Journal of Clinical Nutrition menyatakan bahwa wanita yang mengonsumsi lebih banyak vitamin C cenderung memiliki risiko lebih rendah untuk mengalami keriput dan garis-garis halus pada kulit mereka. Vitamin C dalam jeruk nipis berperan penting dalam produksi kolagen. Di samping itu, madu juga memiliki sifat antibakteri dan antiinflamasi yang dapat membantu mengurangi peradangan dan jerawat. Konsumsi rutin minuman jeruk nipis dan madu dapat membantu menjaga kulit tetap sehat dan bersinar.

7. Menjaga Kesehatan Jantung

Melansir dari Healthline. (2017), 10 Surprising Health Benefits of Honey, dikemukakan bahwa madu serta jeruk nipis dapat berperan dalam menjaga kesehatan jantung. Jeruk nipis, termasuk dalam jenis buah sitrus, mengandung magnesium dan potasium yang bermanfaat bagi kesehatan jantung. Selain itu, vitamin C dalam jeruk nipis diyakini mampu mencegah penyempitan pembuluh darah yang disebabkan oleh plak. Kondisi ini dikenal sebagai aterosklerosis, dapat meningkatkan risiko serangan jantung atau stroke. Sementara itu, manfaat madu terbukti dapat meningkatkan kadar kolesterol baik (HDL) dalam tubuh. Keduanya mengandung senyawa anti-inflamasi yang dapat melindungi jantung dari kerusakan serta berbagai penyakit.

8. Mencegah Batu Ginjal

Batu ginjal dapat terbentuk akibat tingginya kandungan kalsium, oksalat, dan asam urat dalam urine. Ketiga zat tersebut dapat mengendap dan membentuk kristal yang keras, dikenal sebagai batu ginjal. Asam sitrat dalam jeruk dapat membantu menetralisir zat-zat sisa dalam urine, sehingga mencegah pembentukan batu ginjal. Bahkan, asam sitrat yang terdapat dalam jeruk nipis dapat membantu memecah batu ginjal berukuran kecil.

9. Mengurangi Stres dan Kecemasan

Madu dikenal dengan keunggulannya dalam meredakan tekanan dan kegelisahan, memberikan kemudahan tanpa harus mengandalkan minuman kafein atau minuman berenergi berkalori tinggi. Perpaduan jeruk nipis dan madu dalam satu minuman dapat memberikan efek menenangkan dan menyegarkan yang sempurna setelah hari yang melelahkan, sambil membantu mengatasi gangguan tidur.

10. Menurunkan Kolesterol

Kombinasi madu dan jeruk nipis terbukti memiliki manfaat dalam menurunkan kadar kolesterol. Madu kaya akan senyawa-senyawa yang dapat membantu mengurangi kolesterol jahat (LDL) dalam tubuh. Sementara itu, jeruk nipis mengandung flavonoid yang dapat membantu menurunkan tekanan darah dan tingkat kolesterol secara efektif. Dengan demikian, mengkonsumsi madu dan jeruk nipis secara teratur dapat membantu menjaga kesehatan kardiovaskular dan mengurangi risiko penyakit jantung yang disebabkan oleh tingginya kadar kolesterol.

Kombinasi jeruk nipis dan madu adalah solusi alami yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Keduanya mengandung nutrisi dan sifat penyembuhan yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, memperbaiki pencernaan, serta meredakan batuk dan pilek. Namun, penting untuk diingat bahwa minuman ini bukan obat mujarab dan tidak bisa menggantikan perawatan medis yang sesuai untuk kondisi medis yang serius. Konsumsilah dengan bijak sebagai bagian dari pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

Tidak ada peraturan pasti mengenai frekuensi konsumsi campuran madu dan jeruk nipis. Namun, sebagai aturan umum, banyak yang merekomendasikan untuk minum satu hingga dua kali sehari, terutama saat gejala batuk atau pilek muncul. Dosis bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan toleransi tubuh, tetapi tetap perhatikan batas aman. Konsultasikan dengan profesional medis jika Anda memiliki kekhawatiran kesehatan atau kondisi medis tertentu sebelum mengkonsumsinya secara teratur.

MAGDALENA NATASYA