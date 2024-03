Mengulik Asal Usul Harga Tinggi Madu Manuka

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Madu menjadi pemanis herbal yang bisa dikonsumsi dengan menambahkannya pada berbagai hidangan. Ada satu jenis madu yang terkenal akan kemahalannya. Namanya adalah madu manuka.

Madu ini dihasilkan dari spesies pepohonan berbunga, pohon manuka asal Selandia Baru. Jenis madu ini sudah disarikan dan diproses demi memastikan kandungan kesehatannya tetap tersimpan baik untuk tubuh.

Dilansir dari Antaranews, Diana Permana, New Zealand Trade Commissioner untuk Indonesia, New Zealand Trade and Enterprise, mengatakan Selandia Baru memiliki 9.282 peternak lebah resmi dan terdaftar, yang mengabdikan waktu dan keahliannya untuk merawat kesehatan lebah serta lingkungan sekitarnya.

Selain itu, kondisi tanah, iklim, serta teknologi yang diterapkan di Selandia Baru dalam setiap tahap produksi madu dari sarang lebah hingga sampai ke rumah kita benar-benar diperhatikan agar kualitas madunya terjamin.

Diana mengatakan Selandia Baru merupakan satu-satunya negara di dunia yang memiliki definisi madu mnuka yang formal dan ilmiah yang diatur oleh Kementrian Industri Primer, dan seluruh madu mnuka yang diekspor sudah dites untuk mengesahkan informasi pada labelnya sebelum diekspor.

Dinukil dari CNA Lifestyle, madu manuka adalah cadangan lebah setelah mengumpulkan nektar dari tanaman Leptospermum Scoparium atau semak manuka.

Bunga manuka mekar hanya saat awal musim panas dan bertahan dua sampai enam minggu. Dalam jangka waktu itu bunga hanya dapat mekar selama lima hari saja. Akibatnya sedikit madu yang bisa lebah serap dari nektarnya yang berharga.

Kandungan Gizi Madu Manuka

Madu telah lama digunakan sebagai obat sepanjang sejarah, paling umum sebagai pembalut luka karena sifat antimikrobanya, yaitu gula tinggi dan pH rendah. Madu manuka memiliki tingkat sifat bioaktif yang lebih tinggi. Kadar ini disebut sebagai unique manuka factor atau UMF.

Menurut Unique Manuka Factor Honey Association atau UMHFA, madu manuka dari Selandia Baru memiliki lebih dari 2.300 senyawa alami, seperti antioksidan, mineral, dan vitamin yang jauh lebih banyak dibandingkan 180 senyawa dalam madu biasa.

Comvita, pionir madu Manuka yang berbasis di Selandia Baru menyampaikan bahwa madu manuka asli memiliki lebih dari 30 senyawa unik yang tidak ditemukan pada jenis madu lainnya. Di antaranya adalah zat aktif methylglyoxal (MGO) yang kadarnya menunjukkan kekuatan sifat antibakteri madu manuka.

Cara menentukan madu manuka asli atau tidak dengan melihat kandungan leptisperin yang hanya ada pada madu manuka murni saja.

Manfaat madu manuka

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa madu manuka dapat meningkatkan penyembuhan luka, meredakan batuk, dan memperbaiki gejala pencernaan seperti sakit maag dan penyakit radang usus.

“Kandungan gula pada madu manuka dapat meningkatkan kadar glukosa darah pada penderita diabetes. Meskipun madu manuka memiliki efek antibakteri, masyarakat sebaiknya tidak mengobati sendiri dengan produk madu. Setiap infeksi harus diperiksa oleh dokter atau ahli kesehatan yang berkualifikasi untuk mendapatkan perawatan yang tepat,” kata Angena Teo, ahli diet senior di NOVI Health.

Secara tak langsung madu ini perlu dihindari oleh siapapun yang alergi terhadap cairan hasil lebah ini.

Penyebab Harga Madu Manuka Selangit

Sebenarnya, alasan utama mengapa madu ini dibandrol dengan harga mahal karena bunga manuka yang sangat lembut konon sensitif terhadap perubahan sekecil apa pun dalam iklim, cuaca, dan polusi, yang semuanya dapat memperkecil peluang yang sudah ada untuk memanen nektar.

Bunga tersebut hanya bisa tumbuh dan mekar ketika cuaca stabil. Artinya tanpa paparan curah hujan dan angin yang ekstrim, nektar kualitas tertinggi dapat dihasilkan untuk menghasilkan madu dengan kualitas ini.

Oleh karena itu, pemanenan memerlukan perencanaan yang cermat. Sarang harus dipelihara sepanjang tahun dan dipindahkan dengan hati-hati tepat sebelum mekarnya manuka dimulai. Hutan Manuka, yang terletak di daerah terpencil di Selandia Baru.

Selain karena langka, proses produksi dan pemanenan madu juga menjadi harga madu ini melunjak. Pertama, dibutuhkan sekitar 23.000 lebah untuk mengumpulkan nektar yang cukup untuk satu botol madu manuka seberat 500 gram,” kata Comvita.

Oleh sebab itu label harga S$588 atau setara 6.887.961 juta rupiah mencerminkan usaha para petani madu manuka dinilai pantas. Madu manuka cadangan khusus lainnya dengan UMF hingga 32+ dapat mencapai harga lebih dari S$1.500 untuk 250g. Dalam kasus Comvita, kelangkaan Madu Manuka UMF 25+ Cadangan Khusus berarti hanya 400 toples yang tersedia di seluruh Asia Tenggara, dengan 100 toples di Singapura.

Di zaman yang sangat menyukai kemewahan hidup yang kecil dan eksklusif, kelangkaan ini mungkin akan membuat konsumen seperti lebah tertarik pada madu.

