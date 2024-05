Bahaya di Balik Menonton Drama Korea Secara Maraton

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau dikenal drakor sering kali menampilkan alur cerita yang memikat, menarik minat banyak penonton untuk menyaksikannya dalam waktu yang lama, atau yang dikenal sebagai binge watching.

Meskipun kegiatan ini umum dilakukan oleh banyak orang untuk mengisi waktu luang, tetapi, menonton drakor atau konten lainnya secara berkesinambungan dalam jangka waktu yang panjang alias serial sebenarnya dapat memiliki dampak negatif pada kehidupan sehari-hari.

Dampak Negatif

1. Dampak pada Kesehatan Mental dan Emosional

Penelitian telah menunjukkan bahwa setelah menonton maraton, otak mengalami kesulitan untuk beristirahat sepenuhnya, yang bisa mengganggu kondisi emosional seseorang. Menurut Vogue, menghabiskan berjam-jam di depan layar dan menerima konten secara pasif juga bisa meningkatkan risiko penurunan kognitif, mengakibatkan kebingungan, dan menghambat kemampuan seseorang dalam memproses informasi.

Menonton drama Korea secara berlebihan juga bisa menimbulkan tekanan pada kesehatan mental. Keterlibatan emosional yang dalam dengan karakter dan plot cerita bisa memunculkan tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Terutama jika serial tersebut memiliki intensitas emosional yang tinggi, penonton mungkin akan merasakan beban psikologis yang berat.

2. Gangguan Tidur

Menurut studi yang diterbitkan dalam Journal of Health Promotion and Behavior, sering menonton drama Korea secara berurutan bisa meningkatkan risiko insomnia. Temuan dari studi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas menonton drama dalam jumlah besar bisa memengaruhi kualitas tidur, terutama pada kalangan pelajar.

Dampak utamanya adalah gangguan pola tidur yang berpotensi merugikan kesehatan mental dan fisik seseorang. Kurangnya tidur bisa mengakibatkan penurunan konsentrasi, gangguan daya ingat, dan bahkan masalah kesehatan jangka panjang.

3. Gangguan Kesehatan Fisik

Selain masalah kesehatan mental yang telah disebutkan, menonton drama Korea secara maraton juga bisa berdampak negatif pada kesehatan fisik seseorang. Menghabiskan waktu yang lama dalam posisi duduk yang tidak ergonomis, terutama saat menonton drama dalam jumlah besar, bisa menyebabkan masalah pada tulang belakang, leher, dan mata.

Menurut Very Well Health, dikatakan bahwa ketegangan akibat posisi duduk yang tidak nyaman bisa menyebabkan ketegangan pada otot-otot leher dan punggung, yang pada akhirnya bisa menimbulkan rasa sakit dan kekakuan. Selain itu, fokus yang berlebihan pada layar televisi atau komputer bisa menyebabkan kelelahan mata, ketegangan, dan bahkan gangguan penglihatan jangka panjang.

Lalu, bagaimana cara mencegahnya?

Untuk mengurangi dampak negatif dari maraton menonton drama Korea, perlu diterapkan langkah-langkah pencegahan yang dapat menjaga kesehatan fisik dan mental. Pertama-tama, penting untuk mengatur jadwal menonton dengan bijak.

Menetapkan batasan waktu yang wajar untuk menonton dapat membantu mencegah terlalu larut malam dan mengganggu pola tidur yang sehat. Disarankan untuk menghindari menonton hingga larut malam, terutama pada hari kerja, untuk memastikan kebugaran dan kewaspadaan Anda keesokan harinya.

Selain itu, penting juga untuk mengambil istirahat singkat setiap beberapa episode. Memberikan diri Anda istirahat sejenak antara episode akan memberikan kesempatan bagi tubuh Anda untuk meregangkan otot-otot yang tegang karena duduk dalam waktu yang lama. Anda dapat menggunakan waktu istirahat ini untuk berdiri, berjalan-jalan sebentar, atau melakukan sedikit peregangan untuk mengurangi kekakuan otot. Hal ini juga dapat membantu mengurangi ketegangan pada mata setelah terpaku pada layar dalam waktu yang lama.

Dalam menjaga kesehatan mental, perhatikan konten yang ditonton. Beberapa drama Korea memiliki alur cerita yang intens dan emosional, yang dapat memicu stres dan kecemasan. Memilih drama dengan alur cerita yang lebih ringan dan menghibur dapat membantu menjaga kesehatan mental Anda. Penting juga untuk tidak terlalu terbawa suasana atau emosi saat menonton. Ingatlah bahwa drama hanyalah fiksi, dan terkadang perlu untuk meluangkan waktu untuk mengalihkan perhatian dari cerita yang sedang ditonton.

Dengan menyadari dampak kesehatan yang mungkin terjadi akibat maraton menonton drama Korea, penonton dapat menikmati hiburan favorit mereka dengan lebih bijaksana. Seimbangkan antara menikmati hiburan dan menjaga kesehatan fisik serta mental Anda untuk pengalaman menonton yang lebih seru dan mengasyikan

