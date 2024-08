Artwear Zodiac Hadir di Jember Fashion Carnaval 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menilai gelaran Jember Fashion Carnaval (JFC) 2024 mampu menjadi panggung bagi para desainer lokal dalam memamerkan karyanya. Gelaran yang masuk dalam program strategis Kemenparekraf yakni Karisma Event Nusantara (KEN) 2024 ini menghadirkan kolaborasi antara fashion dengan teknologi ini pun menjadi daya tarik tersendiri pada penyelenggaran tahun ini.

“Berkat dukungan semua pihak akhirnya gelaran ini kembali masuk dalam bagian KEN 2024. Semoga ini bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian,” ujar Deputi Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan (Events) Kemenparekraf Vinsensius Jemadu lewat keterangan yang diterima di Jakarta, Senin 5 Agustus 2024.

PT WINGS Surya (Wings Group), produsen Royale Parfum Series by SoKlin, berkolaborasi dengan desainer lokal dalam menyemarakkan karnaval busana internasional Jember Fashion Carnaval tahun ini. "Senang sekali WINGS Group dua tahun berturut-turut dapat ikut serta di gelaran JFC, di mana tahun ini kami hadir bersama Royale Parfum Series by SoKlin," ucap Brand Representative Royale Parfum Series by SoKlin WINGS Surya Josephine Moira dalam keterangan pers yang diterima Tempo pada 6 Agustus 2024.

Artwear (Fashion Art) defile "Zodiac" /SoKlin

Ia mengatakan bahwa tema kampanye Royale Parfum Series by SoKlin, yakni "Ku Menangkan Duniaku", memiliki semangat yang sama dengan penyelenggaraan gelaran karnaval tersebut. Hal tersebut pun menjadi salah satu faktor pendorong pihaknya untuk berkolaborasi mendukung kesuksesan berlangsungnya ajang tahunan tersebut.

Baca juga: Dinas Pariwisata Bali Tolak Usulan Judi Kasino sebagai Kegiatan Pariwisata di Pulau Dewata

"Royale Parfum Series by SoKlin membawa semangat kampanye 'Ku Menangkan Duniaku' yang mendorong kesuksesan dari wangi parfum mewah inspirasi selebriti dunia agar tampil percaya diri untuk menghasilkan karya-karya inspiratif, seperti halnya karya kostum kreatif para desainer lokal di JFC 2024 sebagai ajang internasional," ujar Josephine.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam penyelenggaraan Jember Fashion Carnaval, Royale Parfum Series by SoKlin menggandeng desainer asli Indonesia asal Jember, Jawa Timur, yaitu Ivan Fhanany.

Karya-karya Ivan ditampilkan dalam sesi Artwear (Fashion Art) defile "Zodiac" pada hari kedua penyelenggaraan karnaval yang berlangsung pada 2-4 Agustus tersebut. Ia mengatakan bahwa desain pada kostum yang ditampilkannya linier dengan karakteristik tiap zodiak dan memiliki filosofi dari keharuman serta warna Royale Parfum Series by SoKlin.

Misalnya, merah pada mawar sebagai warna utama yang ditampilkan memiliki energi zodiak yang penuh keberanian dan semangat. Kemudian, ada gambaran zodiak Virgo yang dilambangkan oleh bunga lili. "Saya bersyukur tahun ini dipercaya Royale Parfum Series by SoKlin dan tim Jember Fashion Carnaval untuk bisa berkarya membawa sentuhan baru di karnaval ini," katanya.

Pilihan Editor: Ragam Keunikan Budaya Nusantara Ditampilkan di Jember Fashion Carnaval 2024