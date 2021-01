Tragedi Whitney Houston Nyaris Terulang ke Anaknya  

TEMPO.CO, Jakarta- Masih ingat bagaimana Whitney Houston ditemukan meninggal di bak mandi? Hal yang sama terjadi juga pada putrinya, Bobbi Kristina Brown. Putri satu-satunya Whitney dari penyanyi Bobby Brown itu ditemukan tak sadarkan diri di bak mandi rumahnya, Georgia, Sabtu 31 Januari 2015. (Baca:Whitney Houston Diduga Dibunuh Bandar Narkoba)

Mengutip Reuters, insiden itu terjadi hampir tiga tahun setelah Whitney ditemukan tak bernyawa di bak mandi Beverly Hills, California, Februari 2012 lalu. Saat itu, Whitney diduga dalam pengaruh kokain. Serangan jantung juga disebut-sebut menjadi penyebab Whitney meninggal.

Menurut keterangan Lisa Holland, petugas informasi publik di Kepolisian Roswell, Kristina ditemukan tergeletak di bak mandi oleh suaminya dan seorang kawan. Sang suami, Nick Gordon langsung melakukan CPR sebagai tindakan pertolongan pertama. Mereka juga memanggil petugas.

Seperti yang dilaporkan CNN juga, sementara menunggu ambulans datang, polisi meneruskan memberi alat-alat bantuan pertama pada Kristina. Setelah itu, perempuan 21 tahun itu langsung dilarikan ke Rumah Sakit North Fulton di Roswell, utara Atlanta. "Saat ini, nyawa Bobbi masih terselamatkan di rumah sakit," kata Holland. (Baca:Madame Tussauds Buat 4 Patung Whitney Houston)

Anggota kepolisian setempat menyatakan, baik Nick maupun temannya sama-sama tak memastikan kondisi Bobbi saat ditemukan. Beruntung, tak berakhir sama seperti sang ibunda, Kristina selamat. Holland tak memberi keterangan lain, termasuk penyebab Kristina tak sadarkan diri. Juru bicara rumah sakit pun menolak berkomentar.

Para detektif segera menyambangi rumah Bobbi pada Sabtu sore 31 Januari 2015 guna menyelidiki penyebab melemahnya kondisi Bobbi hingga pingsan. Polisi menerima laporan bahwa beberapa hari sebelumnya terjadi perkelahian di rumah Bobbi. Namun saat didatangi, polisi tak menemukan siapa pun di rumah Bobbi.

Kristina dan Gordon, baru menikah Januari 2014 lalu. Mereka sebenarnya dibesarkan di lingkungan yang sama. Gordon juga dibesarkan oleh Whitney, namun tidak pernah diadopsi secara formal.

Karena itulah Gordon sangat menghormati pelantun I Will Always Love You itu. Pada hari ulang tahun Whitney tahun lalu, ia menato lengannya dengan gambar wajah Whitney. (Baca:Anak Whitney Housten Tertangkap Main Judi)

Sementara itu, ayah Kristina, penyanyi Bobby Brown belum muncul dan memberikan keterangan. Pernikahan Brown dengan Whitney memang tidak mulus. Pemenang Grammy Award yang mengawali karier sebagai pentolan grup R&B New Edition itu pecandu obat-obatan, sama seperti Whitney.

Whitney pernah mendeskripsikan 15 tahun pernikahan mereka, yang berakhir pada 2007 lalu, dipenuhi obat-obatan dan alkohol. Brown bahkan pernah dibui selama 55 hari pada 2013, karena kedapatan mengemudi dalam keadaan mabuk pada tahun 2012.

Tidak jelas apakah itu hanya sekadar kebiasaan mabuk, atau wujud duka atas meninggalnya Whitney. Yang jelas, kehilangan Whitney memang menyedihkan bagi banyak pihak.

Kristina dan neneknya, Cissy Houston sampai membintangi reality show berjudul The Houstons: On Our Own selama 14 episode. Reality show itu menggambarkan bagaimana mereka berjuang untuk berdamai dengan kematian Whitney. Biopik Whitney baru-baru ini juga akan difilmkan.

CNN | REUTERS | WINONA AMANDA

Baca berita lainnya:

Cerita Ahok: Jokowi Bukan Takut Bu Mega Tapi...

MA: Gugatan Praperadilan Budi Gunawan Sulit

Calon Kapolri Baru, Ini Sinyal Jokowi ke Kompolnas

KPK vs Polri: 3 Momen Kedekatan Jokowi dan Mega