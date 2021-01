Cegah Anemia dengan 5 Cara Berikut

TEMPO.CO, Jakarta - Anemia terjadi ketika sel darah merah di dalam tubuh berkurang. Sel darah merah memiliki peran vital, yakni menjaga dan memasok oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan sel di dalam tubuh agar metabolisme menjadi maksimal.

Ketika jumlah sel darah merah dalam tubuh berkurang, maka Anda berisiko anemia. Umumnya ditandai dengan beberapa gejala, seperti gampang lelah dan selalu terlihat lemas, kulit pucat, bahkan hingga kesulitan bernapas. Bagaimana cara mencegahnya?

Orang yang didiagnosis anemia karena tubuhnya tidak mendapatkan aliran darah yang cukup. Akibatnya, tubuh akan merasa mudah lelah, terasa lemas, gampang pusing dan sakit kepala. Setiap jenis anemia memiliki gejala yang bisa melemahkan dan mengganggu aktivitas harian, bahkan bisa menyebabkan komplikasi anemia.

Meski terdapat beberapa pilihan pengobatan kurang darah, mencegah tentu jauh lebih baik daripada mengatasinya. Berikut beberapa langkah pencegahan anemia.

Konsumsi makanan yang mengandung zat besi

Tubuh membutuhkan zat besi untuk proses pembentukan hemoglobin. Hemoglobin merupakan komponen penting dalam sel darah merah yang memungkinkan sel darah mampu mengedarkan oksigen ke seluruh bagian tubuh.

Karenanya, konsumsi makanan yang mengandung zat besi menjadi salah satu cara mudah mencegah anemia, misalnya daging merah tanpa lemak, sayuran berdaun hijau, telur, dan sebagainya. Setidaknya, orang dewasa membutuhkan zat besi sekitar 26 miligram per hari agar terhindar dari anemia.

Kurangi alkohol

Menurut situs Alcohol.org, mengonsumsi minuman beralkohol bisa menurunkan kadar sel darah merah yang ada di sumsum tulang belakang karena alkohol menghambat penyerapan nutrisi pada makanan. Nutrisi tersebut adalah asam folat dan vitamin B12. Keduanya sangat penting dalam proses pembentukan sel darah merah. Sebab itulah untuk mencegah anemia sebaiknya hentikan kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol.

Konsumsi makanan mengandung vitamin B12

Cara mencegah anemia selanjutnya adalah dengan memenuhi kebutuhan vitamin B12. Anda bisa mendapatkannya dengan mengonsumsi makanan yang kaya vitamin B12, misalnya hati, ampela, telur, daging unggas, kerang laut, dan produk susu. Vitamin B12 merupakan nutrisi yang dibutuhkan tubuh untuk pembentukan DNA, menjaga kesehatan saraf, termasuk berperan penting dalam proses pembentukan hemoglobin dalam sel darah merah. Pastikan tubuh mendapatkan asupan vitamin B12 setidaknya 2,6 mg setiap hari agar jauh dari anemia.

Rutin mengonsumsi bahan makanan kaya asam folat

Tubuh juga sangat membutuhkan asam folat atau vitamin B9. Nutrisi tersebut diperlukan untuk membantu tubuh merangsang pembentukan sel-sel baru, termasuk di antaranya sel darah merah yang baru agar kinerjanya lebih optimal. Itulah mengapa asupan asam folat tak boleh dianggap sepele karena penting demi mencegah anemia. Anda bisa memperoleh asam folat dari beberapa jenis makanan, seperti sayuran hijau, jeruk, sereal, kacang polong, nasi, pasta, dan sebagainya.

Penuhi kebutuhan vitamin C

Rutin mengonsumsi buah-buahan yang kaya vitamin C juga bisa mencegah anemia dengan lebih alami. Dalam satu hari, setidaknya orang dewasa membutuhkan asupan vitamin C minimal 75 mg agar sel darah merah hingga fungsi tubuh lain tetap optimal. Selain itu, vitamin C juga turut berperan dalam memaksimalkan penyerapan zat besi. Inilah mengapa seseorang yang mengalami defisiensi vitamin C sangat berisiko mengalami anemia.