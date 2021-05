Ragam Manfaat Kesehatan Sawi Putih dan HIjau, Tak Sekadar Teman Bakso

TEMPO.CO, Jakarta - Anda tentu sering menjumpai jenis sayuran sawi, baik sawi putih atau hijau. Sama seperti sayuran hijau lainnya, sawi mempunyai banyak nilai gizi yang baik untuk tubuh. Sawi sangat rendah kalori, tetapi penuh dengan mikronutrien. Beberapa di antaranya vitamin A, vitamin C, dan vitamin K, serta mineral penting seperti kalsium dan mangan.

Pengolahan sawi biasanya dengan cara direbus, dikukus, digoreng, atau bahkan diasamkan seperti makanan khas Korea, Kimchi. Sawi dapat Anda masukkan ke dalam daftar sajian, karena keragaman manfaatnya. Ketahui manfaat sawi bagi kesehatan tubuh sebagai berikut.

Menurunkan Risiko Penyakit Kronis

Sayuran sawi mengandung berbagai fitonutrien yang kuat. Fitonutrien yang merupakan antioksidan nabati ini mampu melindungi sel dari stres dan kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas.

Seiring berjalannya waktu, kerusakan sel ini dapat memicu beberapa penyakit kronis. Misalnya artritis, gangguan autoimun, masalah jantung, dan penurunan kognitif. Penelitian telah menunjukkan bahwa antioksidan dapat meningkatkan pertahanan kekebalan dan mengurangi risiko berbagai penyakit kronis.

Meningkatkan Kesehatan Jantung

Dilansir dari Very Well Fit, analisis terhadap hasil delapan penelitian menunjukkan bahwa meningkatkan asupan sayuran berdaun hijau seperti sawi dapat mengurangi risiko penyakit kardiovaskular sebesar 15,8 persen. Tak hanya itu, mengganti makanan bertepung atau berkalori kosong dengan sayuran ini dapat membantu mengelola gula darah serta menjaga berat badan yang sehat.

Meningkatkan Kesehatan Tulang

Sayuran sawi sarat dengan kandungan vitamin K. vitamin K merupakan mikronutrien yang larut dalam lemak, mampu meningkatkan kesehatan tulang. Apabila Anda kekurangan vitamin K, maka dapat berisiko lebih besar terkena osteoporosis.

Mendukung Sistem Kekebalan Tubuh

Di dalam satu porsi sawi , terkandung sekitar 15 persen asupan harian vitamin A yang direkomendasikan Vitamin A penting untuk fungsi sistem kekebalan. Vitamin A juga mendukung respons imun.

Lalu, satu porsi sawi juga menyediakan lebih dari sepertiga kebutuhan vitamin C harian. Vitamin C penting untuk sistem kekebalan yang kuat. Penelitian menunjukkan bahwa tidak mendapatkan cukup vitamin C dalam makanan dapat melemahkan sistem kekebalan dan membuat Anda lebih rentan sakit.

Meningkatkan Kesehatan Mata

Di antara profil antioksidannya, sawi mengandung lutein dan zeaxanthin, selain vitamin A. Penelitian menunjukkan bahwa kedua nutrisi ini penting untuk menjaga kesehatan mata dan mmapu mencegah kehilangan penglihatan akibat pertambahan usia.

Meningkatkan Fungsi Otak

Sawi putih dan hijau juga mampu meningkatkan fungsi otak. Penelitian menunjukkan bahwa kandungan lutein di dalamnya dapat bermanfaat bagi jaringan otak. Efek ini dapat mendukung kinerja kognitif yang lebih baik serta mengurangi risiko penurunan mental.

ANNISA FEBIOLA

