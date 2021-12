Penelitian Sebut Masker Efektif Kurangi Penularan Omicron

TEMPO.CO, Jakarta - Penelitian di American Journal of Infection Control dan Journal of Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology (APIC) menunjukkan masker efektif membantu mengurangi penyebaran COVID-19 dan variannya, termasuk Omicron. Penulis utama studi, Francoise M. Blachere, pakar Biologi Penelitian, dari Institut Nasional untuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja (NIOSH) mengatakan efektivitas masker sebagai perangkat yang mengendalikan penyebaran infeksi bergantung pada kemampuan bahan masker untuk menyaring aerosol dan seberapa cocok masker dengan pemakainya.

Seperti dikutip dari Indian Express, masker membantu mengurangi penularan aerosol pernapasan dan tetesan yang dihasilkan selama aktivitas, seperti berbicara, bernapas, dan batuk. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) merekomendasikan masker yang berlapis-lapis, menutupi hidung dan mulut dan membentuk segel rapat di wajah.

Studi menyimpulkan masker kain tiga lapis di atas masker medis (masker ganda) atau mengamankan masker medis dengan penyangga elastis memberikan perlindungan terbaik terhadap aerosol pernapasan. Masker medis tanpa modifikasi bisa memblokir kurang dari 56 persen aerosol batuk dan kurang dari 42 persen aerosol yang diembuskan. Sementara masker ganda menempatkan masker kain di atas masker medis memblokir lebih dari 85 persen aerosol batuk dan lebih dari 91 persen aerosol yang diembuskan.

Studi ini juga mencatat bagaimana tali pengait telinga ikut meningkatkan efektivitas masker dibandingkan dengan masker medis tanpa modifikasi. Dalam laman Instagramnya, ahli bedah kardiotoraks dan inovator perawatan kesehatan asal India, Dr. Shriram Nene, mengingatkan pentingnya memakai masker kain di atas masker bedah atau satu masker N95.

"Masker tidak diletakkan di bawah hidung, atau hanya menutupi mulut, dan tentu saja tidak di atas mata," katanya.

Menurut pakar mikrobiologi dari Sri Balaji Action Medical Institute, Dr. Jyoti Mutta, masker N-95 dengan pemasangan yang tepat dapat memastikan tingkat keamanan yang memadai dan masker ganda juga dianggap sebagai pilihan yang baik.

