Uniqlo - JW Anderson Merilis Koleksi Musim Panas 2022

Koleksi Uniqlo - JW Anderson dengan konsep "At Home with the Sea". Dok. Uniqlo

TEMPO.CO, Jakarta - Brand fashion Uniqlo menggandeng JW Anderson dalam menghadirkan beragam busana musim panas yang kasual dan cocok untuk berbagai aktivitas di luar ruangan. JW Anderson adalah label mode milik Jonathan Anderson, seorang desainer asal Irlandia Utara yang berdiri sejak 2008.

Koleksi JW Anderson sempat menarik perhatian publik saat tampil di London Fashion Week 2008. Pada awalnya, brand fashion ini menampilkan koleksi aksesoris yang rumit dan langsung meraih sukses pada debut pertama. Adapun kerja sama Uniqlo dengan JW ANDERSON pertama kali berlangsung untuk koleksi musim gugur/musim dingin 2017.

Dalam deretan busana musim semi dan musim panas 2022 ini, Jonathan Anderson menunjukkan berbagai model busana untuk laki-laki dan perempuan beserta aksesorinya. Koleksi busana dengan konsep "At Home with the Sea" ini terdiri atas selusin pakaian wanita dan pria, serta enam aksesori.

Koleksi Uniqlo - JW Anderson dengan konsep "At Home with the Sea". Dok. Uniqlo

"Laut menjadi inspirasi saya saat merancang koleksi ini karena sejak kecil laut telah menjadi bagian penting dalam hidup saya," kata Jonathan Anderson menjelaskan latar belakang koleksi tersebut dalam keterangan tertulis Uniqlo pada Senin, 7 Maret 2022. Deretan busana dan aksesori yang memadukan kesederhanaan dan bahan-bahan tertentu ini akan tersedia mulai 18 Maret 2022.

Berbagai potongan busana "At Home with the Sea" ini meliputi kemeja, topi, dan kaus kaki dengan bordir perahu layar berwarna cerah. Ada pula gaun ikat dan jaket parka yacht yang dilengkapi fitur anti-air dan kain mesh. Sesuai dengan keceriaan musim panas, rangkaian koleksi ini mengadopsi warna-warna cerah, seperti merah, kuning, hijau, biru, dan putih.

Koleksi Uniqlo - JW Anderson dengan konsep "At Home with the Sea". Dok. Uniqlo

Penerapan color blocking dan garis tepi sebagai pembeda setiap rona menambah kontras dan menonjolkan setiap warna. Koleksi Uniqlo - JW Anderson tersebut dibanderol mulai Rp 299 ribu hingga 699 ribu.

Baca juga:

Reza Rahadian Singgung Dikotomi Warna Busana: Boy Should Wear Pink

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.