Faktor Risiko Penyebab Disforia

TEMPO.CO, Jakarta - Disforia kondisi depresi dengan kecemasan. Kondisi ini lawan dari euforia. Orang yang mengalami disforia merasa sering gelisah atau semacam diliputi perasaan ketakpuasan yang mendalam.

Mengutip publikasi What Are the Symptoms of Dysphoria? dalam MedicineNet, disforia merupakan tanda-tanda depresi. Kondisi ini mempengaruhi suasana hati seperti keinginan menangis, gangguan nafsu makan atau tidur, dan mudah bosan.

Baca juga: Disforia, Gangguan Suasana Hati yang Menuju Depresi

Apa itu disforia?

Merujuk laman Psychiatry, disforia keadaan psikologis tersebab kondisi kesehatan mental. Paling umum disforia disebabkan oleh stres, kesedihan dan kesulitan bersosialisasi dengan orang lain. Kondisi medis seseorang juga bisa mempengaruhi itu.

Mengutip Verywell Mind, disforia perasaan yang tidak puas terhadap diri. Orang yang mengalami gejala disforia memiliki perasaan susah bersantai, tidak puas, tegang, dan seperti tidak berenergi, enggan melakukan aktivitas apa pun.

Disforia bisa terjadi dalam sesaat dan jangka panjang. Bila jangka panjang, disforia akan dikaitkan dengan kondisi mental seperti depresi berat, mania dan siklotimia.

Disforia menyertai tanda-tanda depresi atau masalah kesehatan mental lainnya. Misalnya seperti menangis, kehilangan minat aktivitas yang menyenangkan, dan gangguan nafsu makan atau tidur. Sedangkan tanda-tanda disforia secara umum, yaitu sering merasa lelah, mudah sedih dan menangis, gelisah, dan khawatir.

Faktor penyebab disforia

Beberapa faktor yang bisa jadi penyebab disforia, yaitu:

1. Stres

Kondisi stres yang yang mempengaruhi, kehilangan orang yang dicintai, lingkungan kerja yang penuh tekanan, atau konflik keluarga

2. Kondisi kesehatan

Beberapa kondisi kesehatan fisik, seperti kekurangan nutrisi, masalah tiroid, atau toksisitas juga rentan menyebabkan disforia

3. Obat-obatan

Disforia dipicu karena efek samping dari obat-obatan tertentu

Baca: Dampak Pelecehan Seksual, Anak Depresi dan Mau Bunuh Diri

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.