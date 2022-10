4 Manfaat punya Hewan Peliharaan

TEMPO.CO, Jakarta - Punya hewan peliharaan menurut sains punya manfaat yang berarti. Menurut hasil survei American Pet Products Association sepanjang tahun 2021 hingga 2022 menunjukkan, hampir 70 persen rumah tangga di Amerika Serikat memiliki hewan peliharaan.

Sebagian besar penelitian tentang dampak hewan peliharaan terhadap kesehatan manusia bersifat peninjauan secara cermat. Dibutuhkan hubungan sebab-akibat antara kedua faktor.

Manfaat punya hewan peliharaan

1. Hubungan sosial

Memiliki hewan peliharaan, misalnya anjing secara alami membuat pemiliknya meningkatkan interaksi dengan lingkungan sekitar. Pada 2019, merujuk survei Mars menemukan, lebih dari 54 persen responden merasa terbantu terhubung dengan orang lain. Aktivitas berjalan dengan anjing di tempat umum meningkatkan interaksi sosial.

2. Tekanan darah

Publikasi berjudul Cardiovascular Reactivity and the Presence of Pets, Friends, and Spouses: The Truth About Cats and Dogs menjelaskan, pemilik hewan peliharaan juga mengalami peningkatan yang lebih kecil dalam detak jantung dan tekanan darah selama stres. Peneliti menyarankan anjing dan kucing sebagai hewan peliharaan.

3. Mencegah kesepian

Mengutip Plos One, sebagian besar orang memiliki lebih banyak dukungan sosial, termasuk sedikit merasa kesepian saat bersama hewan peliharaannya. Mereka juga dilaporkan mengalami sedikit gejala depresi.

4. Kesehatan mental

Mengutip publikasi 6 Potential Health Benefits of Owning a Pet, tinjauan itu menunjukkan, punya hewan peliharaan bermanfaat untuk kesehatan mental. Misalnya, memelihara anjing bermanfaat untuk pemulihan gangguan stres pascatrauma. Memelihara hewan secara umum dikaitkan peningkatan kestabilan emosional.

