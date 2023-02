Ardhito Pramono Pingsan Mendadak Saat Konser, Ini Penyebab Sinkop

TEMPO.CO, Jakarta - Musisi sekaligus penyanyi Ardhito Pramono pingsan mendadak ketika menjadi pengisi acara Pesta Malam Minggu di Medan, Sabtu 11 Februari 2023.

Setelah mengucapkan terima kasih kepada para penonton sambil mengucapkan, “Thank you so much, terima kasih buat semuanya," lalu membalik badan untuk bersalaman dengan para pengiring band-nya dan mencoba berbalik lagi ke arah penonton untuk berpamitan, tiba-tiba ia pingsan.

Ia membungkuk dengan kedua tangan memegang paha, badan mulai limbung, kemudian pingsan mendadak. Kru konser pun dengan tanggap membopong penyanyi yini untuk segera dilarikan ke rumah sakit.

Penyebab Pingsan Mendadak

Pingsan biasa disebut juga dengan kesadaran menurun, penurunan kesadaran, atau sinkop. Meskipun pingsan bukan sebuah pertanda masalah kesehatan yang serius, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kondisi tersebut melahirkan penyakit cukup serius.

Umumnya, pingsan disebabkan karena penurunan tekanan darah secara tiba-tiba sehingga mengurangi aliran darah dan oksigen ke otak. Ada banyak alasan mengapa penurunan tekanan darah dapat menyebabkan hilangnya kesadaran sementara, yaitu:

1. Sinkop jantung

Sinkop jenis ini melibatkan pingsan karena masalah jantung. Banyak kondisi jantung yang dapat memengaruhi jumlah darah beroksigen dipompa ke otak.

2. Sinkop sinus karotis

Sinkop jenis ini dapat terjadi ketika arteri karotis di leher menyempit. Arteri karotis adalah pembuluh darah yang memasok otak. Pingsan ini dapat terjadi ketika seseorang mengenakan kerah sangat ketat, meregangkan atau memutar leher terlalu banyak, atau memiliki tulang di leher yang menjepit arteri.

3. Sinkop situasional

Kondisi ini terjadi ketika gerakan atau fungsi tubuh tertentu secara alami menyebabkan penurunan tekanan darah. Misalnya, ketika seseorang buang air kecil, buang air besar, batuk, atau menggeliat.

4. Sinkop vasovagal

Pingsan ini terjadi ketika seseorang mengalami peristiwa yang membuatnya stres, seperti ketika melihat darah, stres emosional, trauma fisik atau emosional, atau rasa sakit. Peristiwa stres merangsang refleks tubuh yang disebut reaksi vasovagal. Jantung pun melambat dan memompa lebih sedikit darah sehingga tekanan darah turun dan otak tidak mendapatkan cukup darah beroksigen.

Tak hanya itu, terdapat beberapa kemungkinan lainnya mengapa terjadi pingsan secara tiba-tiba. Melansir clevelandclinic.org, berikut adalah penyebab lainnya seseorang mengalami pingsan mendadak, yaitu:

Mengonsumsi obat-obatan tertentu, seperti diuretik (pil air), penghambat saluran kalsium, dan penghambat enzim pengubah angiotensin (ACE), nitrat untuk penyakit jantung, antipsikotik untuk gangguan kesehatan mental, antihistamin untuk alergi, dan narkotika untuk nyeri.

Mengalami dehidrasi atau kepanasan

Memiliki kondisi neurologis, seperti gangguan kejang, meskipun hal ini jarang terjadi.

Mengalami penurunan gula darah secara tiba-tiba yang mungkin terjadi pada penderita diabetes.

Melewatkan terlalu banyak waktu makan.

Hiperventilasi (bernapas terlalu cepat).

Bekerja, bermain, atau berolahraga terlalu keras, terutama ketika cuaca panas.

Berdiri terlalu cepat.

Menggunakan alkohol atau obat-obatan terlarang.

