Berapa Jumlah Asupan Protein Harian yang Diperlukan Tubuh?

TEMPO.CO, Jakarta - Protein menjadi salah satu asupan yang sangat penting untuk kesehatan. Tetapi kebutuhan protein berbeda tergantung pada usia seseorang, tingkat aktivitas, berat badan, dan faktor lainnya. Karena itu, seseorang harus mengonsumsi protein sesuai dengan jumlah yang direkomendasikan setiap harinya.

Dilansir dari laman Harvard Medical School, protein sangat penting untuk kehidupan manusia. Protein menjadi blok bangunan dari setiap sel manusia dan terlibat dalam fungsi biokimia vital tubuh manusia. Hal ini sangat penting dalam pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan.

Protein adalah salah satu dari tiga "makronutrien" utama (bersama dengan karbohidrat dan lemak). Jadi, mengonsumsi protein yang cukup diperlukan untuk mencegah malnutrisi, yang juga penting untuk mempertahankan massa dan kekuatan otot seiring bertambahnya usia.

Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, beberapa penelitian telah menganjurkan diet tinggi protein untuk meningkatkan metabolisme agar lebih mudah menurunkan berat badan berlebih, meskipun keberhasilan dalam hal ini sangat bervariasi.

Mengutip laman Medical News Today, menurut Institute of Medicine (IOM), jumlah protein harian yang direkomendasikan yaitu:

Bayi dan anak-anak

- 0–6 bulan 9.1 gram

- 6–12 bulan 11 gram

- 1–3 tahun 13 gram

- 4–8 tahun 19 gram

Laki-laki

- 9–13 tahun 34 gram

- 14–18 tahun 52 gram

- 19–70 tahun ke atas 56 gram

Wanita

- 9–13 tahun 34 gram

- 14–70 tahun ke atas 46 gram

Wanita hamil atau menyusui

- Semua usia 71 gram

Selain itu, menjadi aktif secara fisik juga dapat meningkatkan jumlah protein yang harus dimakan. Sebuah studi pada 2016 merekomendasikan makan protein dengan takaran:

- 1 gram protein per kg berat badan dengan tingkat aktivitas minimal

- 1,3 gram protein per kg berat badan dengan tingkat aktivitas sedang

- 1,6 gram protein per kg berat badan dengan tingkat aktivitas yang intens

Beberapa penelitian juga menemukan bahwa seseorang mungkin perlu meningkatkan asupan protein seiring bertambahnya usia. Sebuah studi pada 2016 menyimpulkan bahwa orang dewasa yang lebih tua harus makan lebih banyak protein daripada yang direkomendasikan saat ini untuk meningkatkan penuaan yang sehat.

Para peneliti merekomendasikan agar orang dewasa idealnya mengonsumsi protein dalam kisaran 1,2–1,6 gram per kilogram berat badan setiap hari untuk mencegah hilangnya otot atau sarkopenia terkait usia. Studi tersebut juga menyimpulkan bahwa jumlah ini juga akan meningkatkan kontrol nafsu makan, rasa kenyang, dan manajemen berat badan.

