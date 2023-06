Daftar Fobia Aneh di Dunia, Ada Fobia Pisang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Definisi fobia mengutip buku “Hipnoterapi: Cara Tepat & Cepat Mengatasi Stres, Fobia, Trauma, dan Gangguan Mental Lainnya” oleh Andri Hakim yaitu mulanya berasal dari kata phobos yang merupakan bahasa Yunani yang artinya ketakutan. Secara istilah, fobia juga diartikan sebagai suatu ketakutan yang tidak normal atau sebaliknya.

Setiap manusia pasti memiliki rasa takut akan suatu hal yang mana menjadi sebuah kewajaran. Namun, jika fobia adalah rasa takut yang berlebih atau secara terus menerus. Selain itu, ada juga yang merasakan takut akan sesuatu yang dianggap orang lain aneh atau tidak wajar.

Fobia atau Rasa Takut

Melansir laman health.harvard.edu, fobia merupakan ketakutan yang terus menerus, berlebihan, dan tidak realistis terhadap objek, orang, hewan, aktivitas, atau situasi tertentu yang termasuk dalam jenis gangguan kecemasan. Individu yang mengalami fobia cenderung menghindari pemicu ketakutannya atau mengalaminya dengan tingkat kecemasan dan tekanan yang tinggi.

Dijelaskan juga bahwa beberapa fobia bersifat sangat spesifik dan terbatas. Sebagai contoh, seseorang mungkin hanya mengalami ketakutan terhadap laba-laba (arachnophobia) atau kucing (ailurophobia). Dalam situasi tersebut, individu tersebut dapat menghindari ketakutan mereka dan menjalani kehidupan yang relatif bebas dari kecemasan.

Dalam buku karya Andri Hakim di atas, disebutkan bahwa fobia juga terjadi karena pengalaman buruk ekstrem atau rentetan peristiwa traumatis di masa lalu. Kebanyakan orang menganggap fobia bukanlah hal yang menakutkan. Namun fobia akan sangat mengganggu jika dekat hubungannya dengan kinerja seseorang. Misalnya jika Anda fobia naik pesawat, lift, atau ketinggian.

Daftar Fobia Paling Aneh di Dunia

Fobia sendiri terdiri dari beberapa jenis. Bahkan para ahli juga membaginya menjadi tiga kategori diantaranya adalah agorafobia (takut berada di tempat ramai), fobia sosial (takut atau menghindari dari situasi sosial) dan fobia yang spesifik (ketakutan irasional terhadap suatu objek atau situasi).

Namun ada juga fobia yang aneh, melansir laman livescience.com, berikut ini adalah beberapa daftar fobia aneh.

1. Globophobia

Dalam Medical Journal, Globophobia merupakan rasa takut terhadap balon. Seseorang yang mengalami kondisi ini mungkin merasakan ketakutan yang intens ketika melihat, menyentuh, atau bahkan mencium aroma balon. Namun, sebagian besar orang hanya takut terhadap suara ledakan balon.

2. Vestiphobia

Fobia aneh berikutnya seperti yang dijelaskan dalam jurnal Grand Rounds yaitu Vestiphobia. Fobia ini merujuk pada ketakutan terhadap pakaian. Mereka yang mengalami kondisi ini mungkin merasakan ketakutan terhadap jenis pakaian tertentu, atau mereka dapat merasa cemas terhadap pakaian yang ketat sehingga memberikan sensasi terkekang.

3. Toilet phobias

Fobia toilet adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan dalam menggunakan toilet. Fobia ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti ketakutan berada terlalu jauh dari toilet, ketakutan menggunakan toilet umum, atau ketakutan bahwa orang lain akan melihat atau mendengarkan saat menggunakan toilet. Mereka yang mengalami kondisi ini melakukan upaya keras untuk menghindari kegiatan menggunakan toilet.

4. Omphalophobia

Omphalophobia merupakan ketakutan terhadap pusar. Seseorang yang mengalami kondisi ini merasa tidak nyaman menyentuh area pusar, melihat pusar orang lain, atau bahkan memikirkannya tanpa merasakan sakit.

Sebuah artikel yang diterbitkan Daily Mail melaporkan ada sebuah kasus langka terkait fobia ini. Dalam artikel tersebut, seorang pasien wanita menggambarkan rasa sakit fisik yang dialaminya ketika melihat area pusar. Ia memiliki tekad untuk mengatasi omphalophobia, sehingga menjalani terapi perilaku kognitif.

5. Hippopotomonstrosesquippedaliophobia

Dalam jurnal The Reading Teacher pada 2011, Hippopotomonstrosesquippedaliophobia sering kali disebabkan oleh pengalaman awal yang memicu rasa malu dan kecanggungan saat mengucapkan kata-kata yang panjang. Fobia ini dapat berdampak khusus pada orang dengan disleksia.

6. Arachibutyrophobia

Menurut jurnal Food Bites pada 2008, Arachibutyrophobia mengacu pada rasa takut yang dialami seseorang ketika selai kacang menempel di langit-langit mulut. Meskipun sensasi yang tidak menyenangkan ini terjadi secara umum, penderita arachibutyrophobia sangat ketakutan terhadap hal tersebut.

Mereka bukan takut terhadap selai kacang itu sendiri, melainkan kepanikan yang timbul akibat perasaan "lengket" tersebut. Oleh karena itu, pasien juga mungkin menghindari makanan lain yang memiliki konsistensi yang mirip dengan selai tersebut.

7. Phobophobia

Menurut studi yang diterbitkan dalam The Journal of Nervous and Mental Disease pada 1983, Phobophobia merujuk pada ketakutan terhadap fobia itu sendiri. Para peneliti menggambarkannya sebagai "kecemasan yang mengambang bebas" dan mengidentifikasikannya sebagai faktor yang berkontribusi secara signifikan terhadap serangan panik.

Seseorang dengan kondisi ini mungkin takut terhadap sensasi fisik yang disertai dengan rasa takut, seperti sesak napas atau detak jantung yang cepat. Mereka mungkin merasa bahwa gejala-gejala tersebut mengancam nyawa mereka.

8. Chaetophobia

Menurut Journal of Mental Health Nursing pada tahun 2022, Chaetophobia merujuk pada ketakutan terhadap rambut. Seseorang yang mengalami kondisi ini mungkin merasa takut untuk mencuci rambut, memotong rambut, atau berada dalam dekat dengan hewan yang memiliki bulu.

9. Trypophobia

Trypophobia adalah kecemasan atau perasaan tidak nyaman terhadap pola lubang yang banyak atau berulang. Dalam jurnal Frontiers in Psychiatry pada tahun 2018, orang yang mengalami kondisi ini mungkin mengalami ketakutan yang intens ketika melihat objek-objek seperti bungkus yang bergelembung, sarang lebah, atau biji polong.

10. Bananaphobia

Bananaphobia merupakan ketakutan terhadap pisang, sesuai dengan namanya. Salah satu kasus yang dilaporkan adalah tentang seorang wanita pasien yang selama hidupnya memiliki ketakutan terhadap pisang secara ekstrem. Ketakutan tersebut bahkan membuatnya tidak tahan berada dalam ruangan yang sama dengan pisang tanpa merasa mual.

AWALIA RAMADHANI