Deretan Kiat Berlatih Push Up untuk Pemula

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Latihan push up bermanfaat untuk penguatan di bagian pergelangan tangan, lengan, dan bahu, dikutip dari Healthline. Latihan ini tidak memerlukan peralatan apa pun, itu sebabnya tak perlu tempat khusus untuk berlatih. Push up tergolong latihan fisik yang sederhana. Manfaat push up akan terasa untuk tubuh jika dilakukan rutin.

Berlatih push-up

1. Pemanasan

Pemanasan bermanfaat untuk bagian tubuh merespons dan beradaptasi dengan gerak. Pemanasan ringan cukup selama 10 menit

2. Berlatih Push-up Dinding

Sebelum melakukan berbagai jenis push up, perlu memaksimalkan posisi yang tepat. Cara berlatihnya sambil mempelajari push-up modifikasi, salah satunya latihan bertumpu di dinding.

Gerakan ini dilakukan dengan posisi berdiri dan menghadap tembok. Mulai gerak mengangkat dan menurunkan tubuh, layaknya push up biasa di lantai. Cara ini membantu lengan untuk memahami bobot yang ditahan. Setelah rutin melakukan hasilnya ketahanan lengan akan menjadi lebih baik.

3. Berlatih Push-up Lutut

Persiapan selanjutnya berlatih push up lutut. Latihan ini dengan gerak posisi mirip push up biasa, tapi lutut ditekuk. Itu untuk membantu lengan menahan bobot tubuh. Gerak push up mampu melatih bagian lengan dan kaki agar terbiasa sebelum menumpu bobot tubuh keseluruhan.

4. Latihan pernapasan

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelum melakukan latihan push up, sebaiknya berlatih pernapasan dulu Biasanya, gerak naik dan turun tubuh dibarengi dengan tarikan dan embusan napas yang teratur. Hal tersebut akan memudahkan tubuh untuk bagian jantung dan organ pernapasan. Latihan ini untuk sirkulasi darah supaya mampu menggunakan energi yang lebih efektif.

Teknik Push-up

1. Posisi Tubuh Sejajar

Dikutip dari Verywell Fit, tahap push up yang pertama posisi dada dan perut yang sejajar. Kaki diluruskan ke bagian belakang. Bagian tangan diposisikan berada di bagian samping tubuh, ditekuk bagian sikunya. Bagian leher dan kepala juga sejajar menghadap ke bawah.

2. Mengangkat Tubuh

Setelah memposisikan tubuh sejajar sambil memulai gerak pengangkatan oleh kedua tangan yang dibantu bagian jari-jari kaki. Latih gerak ini sembari mengatur pola pernapasan, embus dan tarik secara perlahan.

3. Mempertahankan Posisi Tubuh

Setelah tubuh terangkat, posisi tubuh dipertahankan beberapa detik. Posisi ini berfungsi untuk merangsang otot agar menjadi lebih kencang.

4. Menurunkan Posisi Tubuh

Setelah beberapa detik mengangkat tubuh, kemudian diturunkan secara perlahan. Gerak ini harus selaras dengan pernapasan. Semua tahapan dalam melakukan push up ini harus dilakukan dengan pengulangan beberapa kali menyesuaikan kekuatan tubuh.

Pilihan Editor: 8 Manfaat Gerakan Push Up untuk Melatih Otot dan Tubuh Lainnya