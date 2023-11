Ingin Tetap Berteman dengan Mantan setelah Putus Cinta, Ini Syaratnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Putus cinta sering memunculkan dilema sesudahnya. Salah satunya itikad baik untuk tetap menjaga silaturahmi sebagai teman meski tentu saja tidak mudah, apalagi bila masih ada rasa sayang yang tersisa. Pilihan lain adalah tidak berhubungan sama sekali daripada ingin kembali kepadanya alias tak bisa move on.

Sayangnya, pilihan pertama tidak selalu mudah dilakukan dan orang yang pernah sangat dekat pun menjadi seperti orang asing. Ada beberapa tips yang dapat dilakukan agar bisa tetap berhubungan baik dengan mantan pacar meski hubungan cinta sudah kandas.

Berikut tiga tips menjaga hubungan baik dengan mantan pacar. Dengan menerapkan cara-cara berikut Anda dan mantan pacar tetap bisa menjadi teman baik. Kenapa harus bermusuhan jika masih bisa berhubungan baik?

Tetap move on

Ingat, Anda bukan lagi pacarnya. Jadi, hindari menyapanya dengan panggilan sayang seperti dulu. Hormati keputusannya untuk move on dan sebaiknya Anda juga berusaha move on dengan tidak mengingat lagi kedekatan di masa lalu.

Mantapkan keputusan

Mantap mengakhiri hubungan cinta adalah kunci utama agar dapat berteman dengan mantan. Jangan sampai perasaan cinta itu kembali muncul saat dekat dengan mantan sebagai sahabat. Anda dan mantan juga harus mantap saling memaafkan kesalahan yang pernah dilakukan selama berpacaran karena mustahil bisa memulai pertemanan kalau salah satu masih sering mengungkit-ungkit kesalahan mantan.

Tunggu waktu yang tepat

Terburu-buru ingin memulai pertemanan dengan mantan jelas bukan ide bagus. Perlu waktu untuk mencerna status hubungan yang baru, apalagi kalau proses putus kurang baik, seperti dilansir dari Teen. Sebaiknya tunggu hingga suasana mencair untuk memulai berteman dengan mantan.

