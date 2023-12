6 Rekomendasi Cromboloni di Jakarta yang Enak

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menu cromboloni kini sedang viral. Banyak konten kreator yang mengunggah review cromboloni di sosial medianya masing-masing, sehingga membuat orang lain penasaran untuk mencobanya. Lalu, di mana tempat membeli cromboloni di Jakarta yang enak?

Sebagai informasi, cromboloni merupakan kombinasi pastry antara croissant dari Perancis dan bomboloni dari Italia. Dari tampilan luar makanan ini bertekstur flaky tapi bagian dalamnya ada filling khusus terasa seperti rasa vanila atau coklat.

Mulai banyak restoran, cafe hingga french bakery-cafe yang memberikan pilihan menu cromboloni dengan berbagai pilihan krim sebagai isian pastry. Berikut ini rekomendasi restoran atau cafe yang menjual cromboloni.

Cromboloni di Jakarta yang Enak

1. Monsieur Spoon

Monsieur Spoon merupakan french bakery-cafe asal Bali yang sudah beroperasi sejak tahun 2012. Toko roti tersebut menjual beraneka ragam olahan roti yang terbuat dari roti berkualitas terbaik. Ada banyak menu croissant yang bisa dipilih.

Belum lama ini Monsieur Spoon mengeluarkan menu cromboloni dengan 3 pilihan varian rasa yakni chocolate supreme, red velvet, dan pistachio. Harganya mulai dari Rp40 ribu.

Monsieur Spoon sudah ada di beberapa mall besar di Jakarta antara lain Kota Kasablanka, Pondok Indah Mall, Plaza Indonesia, Pacific Place, Taman Anggrek Mall, Gandaria City dan Senayan City.

2. La Joie

Referensi toko roti lain yang menawarkan cromboloni enak adalah La Joie yang berada di Ruko Plaza 5 BI C, Jalan Margaguna Raya, Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Harganya mulai dari Rp33 ribu.

Varian rasa cromboloni yang ditawarkan adalah rasa red velvet, strawberry dan chocolate. Adapun pastry lain yang dijual di sana meliputi croissant, cake hingga cookies.

3. Don Bakeshop

Cromboloni yang dijual di Don Bakeshop memiliki 3 varian rasa unik yakni chocolate glaze, chocolate cremeux, dan cacao nibs. Harganya dijual mulai dari Rp30 ribu.

Gerai Don Bakeshop bisa Anda temui di beberapa mall besar di Jakarta, antara lain Grand Indonesia, Gandaria City, Kota Kasablanka, dan ITC Kuningan.

4. Say Bread

Tahukah Anda toko roti Say Bread? Outlet Say Bread cukup tersebar luas di Jakarta. Selain itu, beberapa outlet Indomaret juga menyediakan ruang khusus untuk outlet Say Bread.

Anda yang ingin mencicipi cromboloni dengan harga miring bisa membelinya di Say Bread. Harganya mulai dari Rp25 ribu. Ada 2 varian rasa yakni rasa coklat dan vanila. Selain cromboloni, Say Bread juga menjual beberapa varian roti tawar, roti manis hingga pastry.

5. Bakerzin

Bakerzin memiliki menu cromboloni dengan 3 varian di antaranya biscoff custard, chocolate custard, dan salted caramel. Harga roti di Bakerzin mulai dari Rp30 ribu.

Outlet Bakerzin sudah buka di beberapa mall besar di Jakarta mulai dari Plaza Senayan, Kota Kasablanka, Pondok Indah Mall, dan Senayan Park.

6. Bakerman

Ingin menemukan menu cromboloni di Bakerman? Nama menu cromboloninya adalah pain au praline.

Varian rasa yang dijual hanya rasa coklat, kemudian harganya pun mulai dari Rp30 ribu. Bakerman sudah buka di Pondok Indah Mall 3 dan Ashta District 8.

Itulah rekomendasi toko roti yang memiliki menu cromboloni enak dengan varian rasa yang berbeda-beda dan harga yang cukup terjangkau. Ingin mencobanya?

