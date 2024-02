Apa Itu Ketamine dan Risikonya untuk Kesehatan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketamine pertama kali diperkenalkan di Belgia pada 1960 sebagai obat anestesi untuk hewan, mendapatkan persetujuan FDA sebagai anestesi untuk manusia pada tahun 1970.

Awalnya digunakan untuk merawat tentara yang terluka di medan perang Vietnam, tetapi seiring waktu, peran ketamine mulai berkembang.

Baca Juga: Alasan Orang Suka Diagnosis Sendiri Penyakit Mental Menurut Psikiater

Dikutip dari Web MD, tenaga kesehatan mulai menyadari bahwa ketamine memiliki efek yang kuat terhadap depresi dan pemikiran untuk bunuh diri. Sebagai tanggapan darurat, ketamine dapat diberikan kepada pasien yang gelisah, membuka jalan bagi pemahaman baru terhadap potensi penggunaannya dalam pengobatan mental.

Meskipun awalnya dikembangkan untuk tujuan medis, ketamine kemudian mendapat reputasi sebagai obat klub dengan julukan seperti K, Special K, Super K, dan Vitamin K. Penggunaannya di kalangan partygoers melibatkan penyuntikan, pencampuran dengan minuman, penyedotan, atau ditambahkan pada rokok.

Efek samping ketamine termasuk perasaan tidak nyata, distorsi visual dan sensorik, perasaan terdistorsi tentang tubuh, pikiran sementara yang tidak biasa, dan euforia. Meskipun kontroversial, perkembangan penggunaan ketamine dalam konteks terapi mental menunjukkan potensi untuk membuka pintu menuju penanganan depresi yang lebih efektif.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Dilansir dari The Center for Addiction and Mental Health, ketamine harus dikonsumsi di bawah pengawasan dokter. Jika tidak, ketamine dapat menimbulkan beberapa risiko seperti:

- Pengguna ketamine dapat membuat penggunanya kesulitan berdiri dan merasa bingung tentang sekitar mereka.

- Ketamine membuat seseorang tidak dapat menahan serangan seksual.

- Ketamine meningkatkan detak jantung dan tekanan darah, yang dapat meningkatkan risiko stroke atau serangan jantung.

- Menyebabkan masalah kandung kemih seperi peningkatan kebutuhan untuk buang air kecil dan mengeluarkan darah dalam urin.

- Ketamin yang dijual di klub dapat dicampur dengan obat lain. Mengonsumsi ketamin dengan obat lain dapat menimbulkan efek yang tidak terduga dan berbahaya.

- Mengemudi atau mengoperasikan mesin saat berada di bawah pengaruh ketamine dapat meningkatkan risiko cedera fisik pada pengguna dan orang lain.

Pilih editor: Bertambah Lagi, Yoo Ah In Positif Konsumsi Kokain dan Ketamine