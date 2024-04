WHO: Virus Hepatitis Sebabkan 3,5 Ribu Orang Meninggal Setiap Hari

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Infeksi hepatitis B dan C menyebabkan 3.500 orang meninggal setiap hari secara global dan jumlahnya terus bertambah, dengan 6.000 orang baru terinfeksi penyakit tersebut setiap harinya, menurut laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Selasa 10 April 2024.

“Apabila digabungkan, hepatitis B dan C telah menyebabkan 3.500 kematian per hari dan angka tersebut terus meningkat," tulis Laporan Hepatitis Global WHO.

Diperkirakan 254 juta orang hidup dengan hepatitis B dan 50 juta orang hidup dengan hepatitis C di seluruh dunia serta 6.000 orang baru terinfeksi virus hepatitis setiap hari, seperti dikutip.

Jumlah kematian akibat virus hepatitis naik menjadi 1,3 juta pada 2022 dibanding 1,1 juta kematian pada 2019, berdasarkan laporan yang mengutip data baru dari 187 negara.

Di sisi lain, diperkirakan jumlah infeksi hepatitis baru “Menurun dari 2,5 juta pada 2019 menjadi 2,2 juta pada 2022.”

Wilayah Pasifik Barat melaporkan jumlah pengidap hepatitis B dan C terbesar, yakni 103,9 juta orang, disusul 72,5 juta orang di Afrika dan 70,5 juta orang di Asia Tenggara.

LaporHepatitis B menyebabkan 83 persen kematian dan hepatitis C menyumbang 17 persen.an tersebut menyatakan bahwa sepuluh negara, yakni Bangladesh, China, Etiopia, India, Indonesia, Nigeria, Pakistan, Filipina, Rusia dan Vietnam, menyumbang hampir dua pertiga jumlah virus hepatitis B dan C di seluruh dunia.

WHO menunjukkan sejumlah rintangan dalam upaya membasmi penyakit tersebut, termasuk jumlah orang yang belum terdiagnosis, rendahnya jumlah orang yang mendapat pengobatan, kesulitan akses, keterbatasan dana dan bayi yang tidak menerima vaksin hepatitis, meski obat-obatan telah “tersedia dengan harga terjangkau”.

