Catat, Ini Daftar Tanggal Merah dan Hari Libur Agustus 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa hari lagi bulan Agustus akan segera tiba. Agustus adalah salah satu bulan yang ditunggu-tunggu karena di bulan ini, masyarakat akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia.

Selain itu, informasi tentang tanggal merah dan hari libur Agustus 2024 juga sangat dinantikan untuk beristirahat dan merencanakan aktivitas bersama keluarga dan teman.

Pemerintah sendiri telah mengatur tanggal merah dan hari libur sepanjang tahun 2024, termasuk di bulan Agustus.

Pada tahun ini, total hari libur ada sebanyak 27 hari yang terdiri dari 17 hari libur nasional 2024 dan 10 hari cuti bersama. Lalu, kapan saja tanggal merah dan hari libur Agustus 2024?

Tanggal Merah dan Hari Libur Bulan Agustus 2024

Pemerintah telah menetapkan daftar hari libur dan cuti bersama 2024 Ketentuan tersebut diatur dalam surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri No 855 Tahun 2023, No. 3 Tahun 2023, dan No. 4 Tahun 2023 dengan tujuan sebagai pedoman masyarakat untuk merancang aktivitasnya.

Menurut SKB tersebut, di bulan Agustus 2024 hanya ada satu tanggal merah saja yakni pada tanggal 17 Agustus yang merupakan Hari Kemerdekaan RI.

Pemerintah juga tidak menetapkan cuti bersama di bulan Agustus. Berikut adalah rincian daftar tanggal merah dan hari libur Agustus 2024.

Sabtu, 17 Agustus 2024: Hari Kemerdekaan RI.

Hari Kemerdekaan Indonesia, yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus, adalah hari libur nasional paling penting di bulan ini. Pada tahun 2024 ini, Indonesia akan memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-79 yang jatuh pada hari Sabtu.

Bagi banyak orang, ini adalah waktu untuk merenungkan sejarah bangsa dan merayakan kemerdekaan yang telah dicapai.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Momen ini juga biasanya dirayakan secara luas dengan berbagai acara, termasuk upacara bendera, lomba-lomba tradisional, dan pertunjukan seni.

Adapun upacara HUT ke-79 RI tahun ini berbeda dari biasanya. Dengan mengusung tema Nusantara Baru Indonesia Maju, Upacara HUT RI akan digelar di dua tempat yakni Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Jakarta.

Hari Penting Nasional Bulan Agustus

Selain Hari Kemerdekaan, ada beberapa tanggal penting lainnya yang jatuh pada bulan Agustus 2024.

Tanggal-tanggal ini memberikan kesempatan tambahan bagi masyarakat untuk beristirahat dan menghabiskan waktu bersama keluarga.

2 Agustus 2024: Hari Bhatara Sri

5 Agustus 2024: Hari Dharma Wanita Nasional

7 Agustus 2024: Hari Hutan Indonesia

10 Agustus 2024: Hari Veteran Nasional

10 Agustus 2024: Hari Kebangkitan Teknologi Nasional

13 Agustus 2024: Hari Ulang Tahun (HUT) Mahkamah Konstitusi

14 Agustus 2024: Hari Pramuka

14 Agustus 2024: HUT Provinsi Bali

17 Agustus 2024: Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia/HUT ke-79 RI

18 Agustus 2024: Hari Konstitusi Republik Indonesia

19 Agustus 2024: Hari Departemen Luar Negeri Indonesia

19 Agustus 2024: HUT Mahkamah Agung

21 Agustus 2024: Hari Maritim Nasional

23 Agustus 2024: Hari Peringatan Konferensi Meja Bundar

24 Agustus 2024: Hari Ulang Tahun TVRI

24 Agustus 2024: Hari Jakarta Membaca

25 Agustus 2024: Hari Perumahan Nasional (Hapernas).

Tanggal Merah dan Hari Libur 2024 yang Masih Tersisa

Setelah hari libur 17 Agustus, masih ada beberapa tanggal merah dan hari libur di 2024. Berikut ini adalah rincian lengkap daftar hari libur yang masih tersisa.

Senin, 16 September 2024: Maulid Nabi Muhammad SAW

Rabu, 25 Desember 2024: Hari raya Natal/Kelahiran Yesus Kristus

Kamis, 26 Desember 2024: Cuti Bersama Hari raya Natal

RIZKI DEWI AYU

Pilihan Editor: Bali Punya Banyak Hari Libur, Kenapa?