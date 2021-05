Menjaga Berat Badan, Begini Batas Kalori Nasi Putih Setiap Harinya

TEMPO.CO, Jakarta - Kebutuhan kalori nasi putih setiap orang berbeda-beda sesuai dengan aktivitas yang dilakukan dalam kesehariannya. Kebutuhan kalori seorang guru dan seorang petani tentu berbeda karena aktivitas dan energi yang diperlukan juga berbeda.

Untuk mengetahui jumlah kalori yang masuk ke tubuh, tidak hanya jenis makanan yang harus diperhatikan, namun jumlah makanan yang dimakan juga penting diperhatikan. Hal tersebut dikarenakan, jenis dan jumlah makanan yang masuk akan memengaruhi berapa banyak kalori yang masuk ke tubuh. Jumlah atau porsi makan yang cukup dapat membantu dalam mempertahankan berat badan. Pertanyaannya, sudah cukupkah porsi makan kita dalam sehari-hari?

Dikatakan dalam sepiring nasi putih mengandung kalori sekitar 204 kalori. Angka ini memenuhi 10 persen kebutuhan angka kecukupan gizi harian. Jika dalam sehari makan nasi putih setidaknya 3 kali, artinya kalori dari nasi putih saja mencapai jumlah kalori sekitar 600. Belum ditambah dengan menu-menu lainnya. Hal ini bisa meningkatkan berat badan Anda.

Kebutuhan kalori per hari harus dihitung terlebih dahulu, yang disesuaikan dengan tingkat aktivitas seseorang. Penentuan jumlah kalori ini dapat dihitung sendiri dengan menggunakan penghitungan berat badan ideal melalui rumus Broca. Rumus Broca dapat anda hitung dengan cara:

Berat Badan Ideal = (tinggi badan – 100) – 10% (untuk pria < 160 cm dan wanita < 150 cm, tidak dikurangi 10% lagi).

Setelah didapat berat badan ideal, hitung kalori dasar per hari, bagi laki-laki 30 kal per kilogram berat badan ideal, sedangkan wanita 25 kal per kilogram berat badan ideal.a

Mengonsumsi makanan sumber karbohidrat, seperti nasi, mie, roti, dan kentang, sebanyak 3-4 porsi. Satu porsi nasi adalah sebanyak 100 gram atau 1 centong nasi. Satu porsi mi adalah 200 gram, satu porsi roti adalah 3 iris, dan satu porsi kentang adalah 2 buah sedang. Untuk satu kali makan, 100 gram nasi putih (porsi dua centong penuh atau tiga centong datar) mengandung 400 kalori untuk tubuh.

Kalori pada satu centong nasi ini juga dikatakan setara dengan 1 gelas mi kering dalam kemasan, 3 iris roti putih, dan ½ gelas bihun. Jika Anda mencari bahan pangan yang lebih tradisional, cobalah 1 potong singkong atau talas ukuran besar. Selain itu, kalori pada satu centong nasi kira-kira setara dengan 5 sendok makan tepung terigu dan 8 sendok makan tepung beras.

Sementara itu, baik wanita atau pria dianjurkan untuk tidak makan lebih dari 3 porsi per hari. Hal itu merujuk pada pada batas atas rata-rata kebutuhan energi orang dewasa di Indonesia, yakni 2.000 kalori untuk wanita dan 2.300 kalori untuk pria, termasuk dari kalori nasi putih. Di mana, seorang wanita dewasa dianjurkan untuk tidak makan nasi lebih dari 400 gram per hari. Sedangkan pria dewasa dianjurkan tidak makan nasi lebih dari 500 gram per hari. Dengan kata lain, baik wanita maupun pria butuh sekitar 4- 5 kepal nasi dalam sehari.

TEGUH ARIF ROMADHON

