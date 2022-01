Kebiasaan Sehari-hari yang Bisa Bikin Sehat dan Kaya

TEMPO.CO, Jakarta - Baik pria dan wanita perlu memikirkan dan memperhatikan keuangan. Rachel Rodgers, penulis We Should All be Millionaires dan pemilik perusahaan Hello Seven, mengatakan kemampuan, keterampilan, dan ide kreatif bisa membangun kekayaan, termasuk perempuan, termasuk juga kebiasaan sehari-hari, bisa membuat hidup berkecukupan dan mendapatkan lebih banyak uang.

Berikut tujuh kebiasaan sehari-hari yang direkomendasikan Rodgers, yang dapat membantu memperoleh uang lebih besar dari sebelumnya.

Delegasikan tugas kepada seseorang

Anda dapat mendelegasikan tugas kepada anggota keluarga, teman sekamar, teman, seperti saat berjalan-jalan, memasak bersama, liburan, dan hal apa saja, baik itu besar ataupun kecil.

Gerakkan tubuh

Anda dapat berjalan-jalan, menghadiri kelas yoga, bersepeda, atau apapun yang dapat membuat senang. Bicaralah dengan teman dan keluarga, baca buku yang bagus, apapun yang meningkatkan serotonin dan membuat hormon perasaan senang itu mengalir.

Saling terhubung

Habiskan waktu dengan orang-orang yang menginspirasi dan meningkatkan semangat, baik secara langsung ataupun online. Bahkan, hanya dengan chat di grup dengan teman-teman, hal ini dapat menjadi berarti.

Lakukan aktivitas yang menghasilkan uang

Lakukan sesuatu yang dapat mendatangkan uang segera atau dalam waktu dekat. Kirim email ke klien potensial, naikkan harga, atau hal lain yang dapat dilakukan untuk menghasilkan uang dengan cara yang positif.

Pikirkan uang banyak

Ingatkan diri Anda cerdas, memiliki banyak akal, dan mampu untuk menghasilkan uang. Bingkai kembali keyakinan yang membatasi, yang membuat Anda terjebak. Anda telah melakukan hal-hal yang menantang di masa lalu dan juga dapat melakukan ini.

Lihat keuangan

Anda dapat melihat laporan bank, apa yang masuk dan keluar. Semakin banyak perhatian yang diberikan pada uang, semakin banyak Anda akan memilikinya.

Tetapkan atau terapkan batasan

Anda dapat melindungi waktu, energi, dan ruang pribadi. Tidak ada lagi email di akhir pekan, hal yang mengganggu saat bekerja, seperti meletakkan ponsel dalam mode senyap saat menghabiskan waktu dan fokus pada sesuatu yang penting.

