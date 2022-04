Vitamin C dan Kaitan dengan Kesehatan Kardiovaskular

TEMPO.CO, Jakarta - Vitamin C disebut baik buat sistem kekebalan tubuh, juga meningkatkan kesehatan kulit, sendi, mata, dan bahkan meningkatkan suasana hati yang sehat. Selain itu, vitamin C merupakan komponen vital untuk salah satu organ terpenting dalam tubuh, yaitu jantung.

Asupan vitamin C yang cukup dari makanan kaya vitamin C dan suplemen berkualitas tinggi membantu menjaga sistem kardiovaskular dalam kondisi prima. Dari memperbaiki kulit yang sehat dan bercahaya serta memberikan dukungan suasana hati secara keseluruhan hingga memperkuat sistem kekebalan dan kardiovaskular, vitamin C adalah nutrisi pembangkit tenaga dengan manfaat di seluruh tubuh.

Vitamin esensial yang terkenal ini penuh kejutan dan caranya mendukung kesehatan jantung akan memberi lebih banyak alasan untuk menghargainya. Dilansir dari Mind Body Green, ada tiga cara vitamin C membantu menjaga kesehatan jantung.

Meningkatkan tekanan darah yang sehat

Penelitian menunjukkan suplementasi vitamin C berperan dalam menjaga tekanan darah yang sehat. Sebagian berkat peran vital vitamin esensial dalam produksi kolagen, sangat baik untuk kesehatan kulit, rambut, dan kuku, kolagen juga diperlukan di bagian lain tubuh seperti arteri. Dengan asupan vitamin C yang cukup, produksi kolagen yang tepat memungkinkan arteri yang fleksibel dan sehat.

Mendukung fungsi endotel

Endotelium adalah membran tipis yang terbuat dari sel-sel endotel yang melapisi jantung dan pembuluh darah. Suplementasi vitamin C meningkatkan kesehatan dan fungsi endotelium secara keseluruhan. Selain membantu fungsi endotel, vitamin C juga meningkatkan aktivitas antioksidan untuk melindungi jaringan yang sangat aktif ini.

Melindungi dari peroksidasi lipid

Peroksidasi lipid adalah ketika radikal bebas mengoksidasi lemak tak jenuh, seperti stres oksidatif yang ditargetkan dari lemak sehat. Berkat sifat antioksidan yang kuat, mikronutrien vitamin C membantu melindungi lemak esensial ini dari radikal bebas yang sulit diatur.

