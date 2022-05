Beda Hepatitis A sampai E

TEMPO.CO, Jakarta - Kasus hepatitis akut misterius pertama kali ditemukan di Inggris, 5 April 2022, dan telah ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) pada 15 April 2022. Hepatitis akut ini menyerang anak usia 0-16 tahun, beberapa di antaranya sampai harus membutuhkan transplantasi hati agar bisa sembuh.

Penyebab hepatitis akut misterius belum diketahui pasti. Namun dipastikan, penyebabnya bukan virus hepatitis A, B, C, D, dan E akan tetapi diduga berasal dari adenovirus 41, virus corona baru, dan virus ABV. Sebelumnya, hepatitis sendiri terbagi dalam lima macam, yaitu hepatitis A, B, C, D, dan E.

Umumnya, hepatitis disebabkan oleh infeksi virus, autoimun, infeksi cacing hati, dan konsumsi alkohol. Dilansir dari laman who.int, berikut perbedaan utama hepatitis A, B, C, D, dan E.

Hepatitis A

Virus hepatitis A (HAV) terdapat dalam kotoran orang yang terinfeksi. Jenis ini paling sering ditularkan melalui konsumsi air maupun makanan dan perilaku seks bebas. Meski banyak pasien sembuh dan kemudian kebal pada virus ini, hepatitis A bisa mengakibatkan kondisi serius pada lansia, orang dengan riwayat sistem imun lemah, ODHA, dan pemili penyakit hati.

Hepatitis B

Virus hepatitis B (HBV) ditularkan melalui cairan tubuh, seperti darah terinfeksi dan air mani. Penyakit ini bisa pula ditularkan dari ibu yang terinfeksi kepada bayi saat proses melahirkan.

Hepatitis C

Virus hepatitis C (HCV) umumnya ditularkan melalui paparan darah yang terinfeksi. Hal ini dapat terjadi melalui transfusi darah, suntikan yang terkontaminasi selama prosedur medis, dan penggunaan narkoba suntik. Sayangnya, belum ada vaksin untuk hepatitis C. Adapun, peningkatan risiko hepatitis C terjadi pada lansia, laki-laki, alkoholik, dan pasien yang minum obat imunosupresif.

Hepatitis D

Infeksi virus hepatitis D (HDV) hanya terjadi pada orang yang terinfeksi HBV. Infeksi ganda HDV dan HBV bisa menyebabkan penyakit yang lebih serius dan buruk. Untuk itu, lakukan vaksin hepatitis B guna melindungi tubuh dari infeksi HDV.

Hepatitis E

Umumnya, virus hepatitis E (HEV) ditularkan melalui air minum atau makanan yang terkontaminasi. Untungnya, saat ini sudah tersedia pengembangan vaksin HEV yang aman dan efektif.

