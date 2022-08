6 Trik dan Menu Makanan untuk Meningkatkan Memori Otak Anak

TEMPO.CO, Jakarta -Setiap orang tua pastinya ingin memberikan segala sesuatu yang maksimal untuk anaknya, salah satunya adalah dalam hal perkembangan memori otak pada anaknya.

Melansir dari laman timesofindia.com kemarin, berikut beberapa tips dan trik untuk mempertajam memori otak anak.

Bermain game

Untuk anak-anak, cara yang menyenangkan sekaligus dapat meningkatkan daya ingat dan pengetahuan adalah dengan bermain game yang mengasah memori. Game ini dapat berupa permainan buatan sendiri yang dapat dimainkan di mana saja, atau permainan papan yang dapat dimainkan bersama anggota keluarga di rumah, atau bahkan permainan online di gawai untuk dimainkan anak.

Pilihan dan metode ini tidak terbatas. Orang tua dapat memasukkan cara ini di tahun-tahun perkembangan anak. Cara ini dapat melatih otot memori dan meningkatkan kemampuan mereka untuk mengingat setiap hal-hal dan informasi.

Belajar tanpa tekanan

Cara ini dapat dilakukan terutama untuk pembelajaran di sekolah. Hal ini karena setiap anak memiliki cara belajar yang unik. Baik orang tua maupun gurunya harus memberi mereka waktu untuk benar-benar memahami pelajaran dan mereka tidak boleh merasa di bawah tekanan atau perasaan rendah diri saat mempelajari sesuatu yang baru.

Sebaliknya, orang dewasa harus bisa mendorong rasa ingin tahu anak dan membuat mereka bersemangat untuk mempelajari hal-hal yang baru setiap harinya. Sikap ini sangat penting sehingga anak-anak tidak akan pernah melupakan pelajaran sekolah mereka.

Tidur yang cukup

Secara umum, anak-anak harus mendapatkan sekitar 8 hingga 10 jam tidur yang nyenyak setiap harinya untuk membantu peningkatan memori mereka. Pentingnya memiliki jadwal tidur yang teratur pada anak-anak sehingga mereka bisa mendapatkan istirahat yang cukup sebelum berangkat sekolah di keesokan harinya.

Tidur siang juga penting, terutama bagi anak-anak pra sekolah. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Proceedings of the National Academy of Sciences menemukan bahwa kemampuan anak-anak untuk mengingat gambar kartun yang terlihat di pagi hari meningkat 10 persen setelah mereka tidur siang.

Beri asupan sayuran

Sayuran hijau merupakan salah satu sumber yang kaya akan vitamin, antioksidan, mineral dan serat. Vitamin A, B, C, E, dan K memiliki peran yang penting dalam perkembangan otak anak dan kesehatannya secara keseluruhan. Sayuran yang kaya akan zat bergizi ini termasuk bayam, daun sawu, selada, dan daun ketumbar.

Ilustrasi anak makan buah dan sayur. Shutterstock

Kacang-kacangan dan biji-bijian

Anak-anak biasanya akan aktif sepanjang hari, maka untuk mencukupi energinya diperlukan makanan yang bergizi. Memberi asupan kacang-kacangan dan biji-biian dalam makanan mereka dapat memberikan energi dan membantu meningkatkan memori pada otak mereka. Kacang kenari dapat membantu meningkatkan daya ingat akibat memiliki kandungan asam lemak omega 3. Selain itu, sebuah penelitian menemukan bahwa memberikan almond selama 28 hari pada anak dapat secara signifikan meningkatkan retensi memori.

Sedangkan, biji-biian seperti biji labu, biji wijen, dan biji bunga matahari memiliki efek anti inflamasi yang meningkatkan perkembangan kemampuan kognitif pada anak.

Telur dan ikan

Ikan salmon dan kuning telur memiliki kandungan asam lemak omega 3 dan DHA yang sangat diperlukan untuk perkembangan otak pada anak. Zat ini dapat membantu membangun sel-sel otak dan saraf, meningkatkan daya belajar dan memori pada anak. Kedua makanan ini juga kaya akan vitamin D, B6, dan B12. Telur dan ikan sangat cocok disantap saat sarapan dan orang tua dapat bereksperimen dengan semau jenis resep untuk anak.

MUHAMMAD SYAIFULLOH

