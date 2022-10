5 Manfaat Me Time, Waktu untuk Diri

TEMPO.CO, Jakarta - Me time diartikan mengambil waktu untuk diri sendiri. Mengutip publikasi The Importance of Me Time menjelaskan, me time sebagai upaya sadar untuk meluangkan waktu mengisi ulang energi tubuh dan mental.

Waktu bisa dihabiskan dalam berbagai cara, misalnya mandi, membaca buku, berjalan-jalan, yoga, menata rambut atau kuku. Intinya menikmati sendirian dengan pikiran dan melakukan perhatian penuh selama aktivitas apa pun. Kondisi itu menandakan me time yang berkualitas.

Meluangkan waktu untuk merawat diri sendiri sangat penting untuk menjaga kesehatan, kebahagiaan, dan produktivitas. Tiap orang berlainan cara untuk menikmati waktu sendiri. Tapi, kesamaannya me time membawa pikiran dan tubuh kembali selaras untuk fungsi yang optimal.

Manfaat me time

Mengutip artikel What Is “Me Time” and How Can You Get More Of It? beberapa manfaat me time, yaitu:

1. Mengurangi stres

Orang-orang menghabiskan waktu sendirian untuk mengurangi stres dan relaksasi. Waktu menyendiri meredakan kekhawatiran dan memberikan kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan yang menenangkan seperti membaca, menulis, dan bermeditasi. Waktu tanpa gangguan memungkinkan pikiran untuk menjernihkan dan mengembalikan fokusnya.

2. Refleksi

Me time memungkinkan untuk mengembangkan rasa dalam diri dan menumbuhkan kesadaran yang meningkat terhadap nilai dan minat tanpa pengaruh orang lain. Kesendirian memungkinkan untuk berfokus pengalaman dan reaksi sendiri terhadap situasi dan keadaan.

Waktu menyendiri membuka rasa syukur,melalui tulisan atau perenungan. Banyak orang menggunakan waktu menyendiri sebagai kesempatan untuk menetapkan tujuan dan mengembangkan rencana untuk mencapai tujuan.

3. Memperkuat hubungan

Me time membuat kesempatan untuk refleksi terfokus dan penilaian diri yang jujur. Di satu sisi memungkinkan untuk mengevaluasi secara mendalam perasaan sebenarnya tentang hubungan dan perubahan yang perlu dilakukan.

4. Menjelajahi kreativitas

Banyak orang menemukan kemampuan berpikir lebih kreatif. Saat kesendirian itu ide-ide baru muncul, bisa melalui seni, tulisan, musik, atau ekspresi akademis.

5. Memperkuat kemandirian

Me time membantu diri untuk memperkuat ketahanan saat menyelesaikan masalah sendiri.

