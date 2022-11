3 Manfaat Rujak alias Salad Buah untuk Tubuh

TEMPO.CO, Jakarta -Rujak adalah salah satu salad buah tradisional asal Indonesia yang populer di dunia. Campuran antara buah potong dengan sambal kacang memberi rasa pedas, asam dan manis yang menyegarkan di mulut. Tak hanya itu, makanan ini juga memberikan manfaat yang baik untuk tubuh.

Rujak buah biasanya terdiri dari berbagai macam buah-buahan dan sayuran, seperti mangga, nanas, mentimun, kedondong, jambu air, dan bengkoang. Mengutip dari laman Institute of Agriculture and Natural Resources, buah ini memiliki nutrisi penting seperti vitamin A, vitamin C, kalium, dan serat. Tak hanya itu, buah-buah ini juga rendah kalori, lemak, dan natrium.

Manfaat Rujak

Selain itu, mengutip dari laman American College of Cardiology, kuah kacang pada rujak yang terbuat dari kacang tanah jika dikonsumsi secara rutin sebanyak dua kali perminggu dapat mencegah seseorang terkena stroke atau penyakit kardiovaskular.

Selain manfaat di atas, berikut manfaat lain dari mengonsumsi rujak alias salad buah tradisional ini:

1. Membantu menurunkan berat badan

Buah-buahan terdiri dari air dan serat. Buah menjadi asupan rendah kalori dan memiliki tingkat energi yang tinggi yang dapat membantu menurunkan berat badan. Buah yang berukuran sedang mengandung sekitar 50 kalori, dan kandungan seratnya menciptakan rasa kenyang di perut.

2. Mengandung nutrisi penting

Buah pada rujak membantu pertumbuhan dan perbaikan jaringan dalam tubuh. Kandungan serat ini diketahui dapat meningkatkan fungsi usus, yang mencegah sembelit dan mengatasi asma. Selain itu, beberapa buah juga menghasilkan kolagen yaitu protein yang menyatukan kulit, tulang, untuk mendukung kesehatan otak dengan memproduksi serotonin.

3. Melancarkan pencernaan

Serat yang terdapat pada rujak buah juga mengandung enzim proteolitik yang disebut actinidin yang membantu memecah protein. Karena itu, serat dapat mengatasi masalah sembelit, karena bertindak sebagai pencahar alami untuk sistem pencernaan.

Selain itu, buah-buahan dalam salad buah ini juga mengandung lebih sedikit fruktosa, membuatnya lebih mudah ditoleransi dan cenderung tidak menyebabkan gas dan merangsang pertumbuhan bakteri baik di usus.

WINDA OKTAVIA



