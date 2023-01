Inilah 5 Jus Buah yang Baik Diminum saat Pagi Hari

TEMPO.CO, Jakarta - Seluruh jenis buah-buahan baik untuk tubuh. Namun, ada beberapa jenis buah, baik dimakan langsung atau diolah menjadi jus, yang baik untuk sarapan pagi dan bisa menjadi asupan yang mendekati sempurna.

Dilansir dari Healthline, berikut beberapa jus buah segar yang dapat dinikmati pada pagi hari:

1. Jus Cranberry

Jus cranberry dikenal karena kemampuannya melindungi dari infeksi saluran kemih (ISK). Meskipun penelitian tentang efek ini beragam, minum jus cranberry menurunkan risiko terkena ISK sebesar 32,5 persen.

Jus ini juga tinggi antioksidan, termasuk antosianin, flavonol, prosianidin, serta vitamin C dan E yang dapat membantu melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas.

2. Jus Tomat

Jus tomat sangat tinggi vitamin C, antioksidan kuat yang mendukung penyerapan zat besi, dan meningkatkan kesehatan kulit dan kekebalan tubuh.

Selain itu, juga sebagai sumber likopen yang baik, karotenoid, dan antioksidan yang memberi warna merah pada tomat. Likopen dapat menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke.

3. Jus Jeruk

Jus jeruk adalah sumber vitamin C yang bisa membantu kesehatan kulit dan penyerapan zat besi, juga tinggi senyawa fenolik, seperti asam sinamat, ferulat, dan klorogenat. Senyawa antioksidan ini membantu melawan radikal bebas yang dapat merusak sel dan menyebabkan penyakit.

4. Jus Bit

Buah bit relatif rendah gula karena kebanyakan sayuran secara alami lebih rendah gula daripada buah-buahan. Terlebih lagi, bit adalah sumber betalain yang bagus, yaitu pigmen yang memberi warna merah tua pada sayuran. Mereka bertindak sebagai antioksidan kuat, berpotensi menurunkan risiko penyakit jantung, peradangan, dan jenis kanker tertentu.

Jus bit juga mengandung nitrat anorganik yang tinggi, yang telah terbukti meningkatkan kinerja atletik dan menurunkan tekanan darah serta risiko penyakit jantung.

5. Jus apel

Apel adalah sumber potasium moderat, mineral yang bertindak sebagai elektrolit dan penting untuk pensinyalan saraf dan kesehatan jantung. Meskipun secara alami rendah vitamin C, banyak varietas komersial diperkaya dengan vitamin C, memberikan hingga 106 persen DV per cangkir (240 mililiter).

Selain itu, jus apel juga kaya akan senyawa antioksidan seperti flavonoid dan asam klorogenat, yang membantu menetralkan radikal bebas yang merusak sel. Di antara berbagai jenis, jus buah apel kental memiliki antioksidan tertinggi.

