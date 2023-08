5 Tips Cara Mempertahankan Kulit Cerah Sepanjang Hari

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kulit cerah dan sehat terutama pada bagian wajah, menjadi harapan banyak orang, khususnya banyak perempuan. Memiliki kulit wajah yang tetap cerah sepanjang hari meskipun terkena sinar matahari, debu, dan polusi, terlebih di tengah kesibukan beraktivitas merupakan hal yang cukup sulit.

Namun, ada beberapa tips untuk mempertahankan kulit wajah tetap cerah sepanjang hari. Simak berikut ini.

5 Tips

1. Mulai dengan membersihkan wajah secara optimal

Untuk tampil cerah dan berseri sepanjang hari, Anda perlu memulai perawatan kulit dengan benar. Mulailah dengan membersihkan wajah dengan lembut untuk sebagai awal sebelum melakukan langkah-langkah lain dalam rutinitas perawatan kulit wajah.

Membersihkan wajah menggunakan milk cleanser dan sabun wajah menjadi langkah penting dalam rutinitas perawatan kulit secara optimal. Anda perlu melakukan double cleansing sesuai skin care yang cocok anda gunakan. Double cleansing akan memudahkan pengelupasan kulit wajah dan memungkinkan produk perawatan kulit selanjutnya akan meresap ke dalam kulit untuk efek maksimal.

2. Gunakan pelembap dan serum pada wajah

Serum dan pelembap adalah langkah penting berikutnya setelah membersihkan wajah dalam rutinitas perawatan kulit wajah. Gunakan serum pencerah yang cepat menyerap dan pelembap bebas minyak untuk menjaga kulit tetap terhidrasi sepanjang hari. Pelembap dan serum akan mencegah produksi sebum berlebih yang seringkali membuat kulit kusam.

Pastikan untuk memijat wajah dengan perlahan dengan gerakan tap-tap saat menggunakan produk ini. Ini akan meningkatkan sirkulasi darah, sehingga mampu menjaga kulit wajah tampak cerah sepanjang hari.

3. Gunakan primer sebelum memakai kosmetik atau make up

Dilansir dari makeupandbeauty.com, penggunaan primer sebelum make up sangat penting untuk megontrol minyak pada wajah sekaligus sebagai pengecil pori. Langkah ini harus dilakukan dalam rutinitas perawatan wajah, terutama bagi Anda yang menyukai make up. Primer selain dapat mengontrol minyak, juga dapat mencegah make up Anda berkerut dan rusak sepanjang hari. Tentu hal ini menjadi penting untuk mempertahankan tampilan segar dan cerah pada kulit wajah

4. Gunakan make up ringan pada wajah dan lakukan setting spray

Untuk tampilan segar dan bercahaya sepanjang hari, Anda mungkin perlu menggunakan produk make up yang ringan dan sesedikit mungkin. Produk make up seperti bedak cocok dipakai dari yang berbahan dasar cair atau krim dengan bubuk tembus pandang yang digiling halus (bedak tabur) adalah cara terbaik untuk melakukannya.

Selain itu, setelah menggggunakan kosmetik, semprotkan pengatur riasan atau setting spray. Hal ini perlu dilakukan sebagai langkah terakhir untuk mengunci semua riasan wajah pada tempatnya agar kulit selalu terlihat segar dan cerah dalam jangka waktu yang lama.

Selain itu, untuk mempertahankan cerah pada wajah sepanjang hari, Anda bisa menggunakan face mist dengan kandungan yang sesuai untuk kondisi kulit wajah. Gunakan rangkaian skincare ini secara berkala agar kulit wajah tetap terlihat cerah dan segar sepanjang hari.

5. Lakukan hidup sehat dan gunakan skin care sebelum tidur

Menjaga kulit wajah agar tetap cerah sepanjang hari juga dimulai dengan kebiasaan hidup sehat. Salah satunya adalah dengan tidur dalam waktu 8 jam setiap malam dalam sehari. Upayakan untuk mengistirahatkan tubuh di waktu yang tepat. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat rutinitas waktu tidur dan menaatinya. Jika Anda memutuskan untuk tidur pada jam 10 malam, maka konsistensilah untuk tidur setiap malam pada jam tersebut.

Dilansir dari walkindermatology.com, untuk menjaga kulit wajah tetap sehat, Anda harus menjauhi alkohol dan tembakau sebelum tidur. Paparan asap rokok pun juga dapat memengaruhi kesehatan kulit wajah, mengingat kandungan rokok sangat berbahaya. Anda juga dapat menyimpan segelas air segar di meja samping tempat tidur untuk diminum ketika bangun pagi agar kulit wajah tetap terhidrasi. Selain itu, jangan meletakkan barang elektronik, seperti smartphone di kasur maupun di samping tempat Anda tidur. Pancaran blue light dari layar dapat membuat kulit wajah kusam dan tidak sehat

Sebelum beranjak tidur, bersihkan dan cuci wajah dengan pembersih yang lembut untuk menghilangkan minyak, kotoran, dan semua maks up sebelum tidur. Kosmetik yang masin menempel dapat mencegah kulit wajah bernafas saat tidur, sehingga perlu dilakukan double cleansing untuk wajah yang bersih maksimal.

Terakhir, oleskan pelembap dengan kandungan yang sesuai untuk tipe kulit wajah masing-masing sekitar 15 menit sebelum tidur. Langkah tersebut jika dilakukan secara rutin dapat menjaga kulit cerah sepanjang hari di keesokan harinya.

WALKINDERMATOLOGY | MAKE UP AND BEAUTY

