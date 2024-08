Targetkan Gen Z, Mie Sedaap Gandeng Ahn Hyo Seop Jadi Brand Ambassador

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah menggelar Come See Mie Festival di Hutan Kota GBK dalam rangka ulang tahun ke-20 pada akhir tahun lalu, brand mi instan produksi WINGS Food Mie Sedaap mengumumkan brand ambassador terbarunya. Wajah baru brand itu adalah aktor Korea Selatan, Ahn Hyo Seop.

Senior Brand Manager Mie Sedaap Jimmy mengatakan Ahn Hyo Seop adalah representasi dari target audiens timnya yaitu Gen Z. Kelompok Gen Z, seperti juga Ahn Hyo Seop masih berusia muda dan bersemangat mengejar mimpi. "Ahn Hyo Seop juga memiliki fanbase yang sangat besar di Indonesia, terbesar nomor #1 di Asia hingga 25,3 persen dan range usia tertinggi fanbase nya di 18-24 tahun. Sehingga kami harap semakin luas lagi jangkauan anak muda yang dapat merasakan semangat kampanye Don’t Stop Mie Now dari Mie Sedaap,” kata Jimmy dalam keterangan pers yang diterima Tempo pada 2 Agustus 2024.

Gen Z, generasi yang merupakan kelompok terbesar dengan kontribusi 28 persen dari populasi di Indonesia, generasi yang berentang usia 12-27 tahun ini merupakan generasi yang memiliki kreativitas yang sangat tinggi, menyukai hal-hal yang otentik serta tentunya tertarik pada konten yang sangat visual appealing. “Karena kreativitas desain visual sangat menarik bagi Gen Z, Mie Sedaap mengkolaborasikan ilustrator lokal Indonesia, WD Willy dengan Ahn Hyo Seop untuk menghadirkan sebuah cerita eksplorasi rasa di 'The World of Noodle' yang digambarkan oleh WD Willy. Animasi dan visual yang dihadirkan sangat menarik bagi target audience kami, dan menggambarkan semangat muda 'Don't Stop Mie Now," lanjut Jimmy.

Ahn Hyo Seop akan banyak berbagi soal perjalanannya dalam menemukan rasa ultimate yang semua orang suka. Ahn Hyo Seop mengatakan sejak dia memutuskan untuk menjadi seorang aktor, ia berusaha terus menjadi yang terbaik serta mengkplorasi genre. "Karena itu, saya mau bekerja sama dengan Mie Sedaap yang memiliki semangat yang sama dengan saya," kata pemeran drama Business Proposal ini.

Walaupun brand ini cukup muda, namun Ahn Hyo Seop konsisten melawan batas untuk menampilkan berbagai inovasi terbaik dalam segala asanya. "Dorongan dan semangat mereka yang tiada henti sungguh mengesankan. Saya sangat senang bisa berkolaborasi dengan Mie Sedaap dan berbagi perjalanan menarik saya bersama mereka,” ujar Ahn Hyo Seop.

Dalam perjalanan eksplorasi rasa dalam world of noodle, membawa Ahn Hyo Seop menjelajahi setiap sudut dunia ini dan menemukan momen-momen sedaap yang menyentuh tidak hanya rasa di lidah, tetapi juga rasa di hati. Ahn Hyo Seop menyadari bahwa rasa dari satu mangkuk mi, bisa sedaapkan berjuta mimpi. "Ini menggambarkan visi Mie Sedaap yaitu “Brings Taste to People’s Lives”," kata Jimmy.

Ahn Hyo Seop juga menceritakan pengalamannya ketika mengunjungi Indonesia pada September 2023 lalu. Menurutnya, terakhir kali ia mengunjungi Indonesia, ia baru tahu bahwa Indonesia adalah negara yang indah. Makanan Indonesia sangat enak dan cocok dengan lidahnya. "Jadi ketika saya diajak menjadi brand ambassador Mie Sedaap, saya mencoba semua variasi rasanya dan ternyata enak sekali," katanya.

Ahn Hyo Seop pun menambahkan bahwa ia pun mempelajari makna dari visi Mie Sedaap, 'Bring Taste to People's Lives'. "Saat itu juga saya menyukai semangat yang dibawa Mie Sedaap. Semangat itu sangat selaras dengan hasrat dan nilai-nilai saya sendiri. Itu sebabnya saya merasa sangat terhormat bisa menjadi bagian dari perjalanan Mie Sedaap," kata Ahn Hyo Seop.

