Ronan Keating Gaya Kekinian Demi Penonton Muda

TEMPO.CO, Jakarta - Diah Tri Febrianti terlihat sangat menghayati berbagai lagu yang dibawakan penyanyi idolanya, Ronan Keating. Salah satu penonton The 90's Festival itu pun ikut bersenandung ketika Ronan menyanyikan lagu balad andalannya, Baby Can I Hold Tonight. Diah pun berjingkrak ketika penyanyi dari Irlandia ini menyanyikan lagu penutupnya yang hits dengan tempo cepat, Life Is a Rollercoaster. "Penampilan Ronan Keating bagus sekali. Walau sudah keriput, goyangannya itu juga masih oke loh," kata Diah, pada 10 Agustus 2024 di Ji Expo Kemayoran, Jakarta.

Diah mengaku sangat menyukai penampilan idolanya itu. Menurut wanita kelahiran 1984 ini, lagu-lagu Ronan Keating dan mantan boybandnya, Boyzone telah menemaninya sejak ia duduk di bangku SMP. "Lagu-lagunya itu membekas sekali buat aku," katanya masih berkaca-kaca melihat idolanya itu.

Penonton The 90's Festival Diah Tri Febrianti pada 10 Agustus 2024 di Ji Expo Kemayoran, Jakarta/ Tempo - Mitra Tarigan

Penonton lain, Astri Ratna Dewi, pun setuju penampilan Ronan Keating sangat bagus malam itu. Astri juga penggemar berat Ronan Keating. Ia selalu menonton penampilan penyanyi 47 tahun ini setiap datang ke Jakarta. "Aku nonton Ronan Keating setiap tahun, tahun lalu aku nonton dia nyanyi dengan Putri Ariani di kawasan Kelapa Gading," kata Astri.

Astri menilai suara Ronan Keating tidak pernah berubah, tetap stabil dan sama. "Keren sekali penampilannya," kata Astri.

Penonton The 90's Festival Astri Ratna Dewi pada 10 Agustus 2024 di Ji Expo, Kemayoran Jakarta/Tempo-Mitra Tarigan

Ronan Keating salah satu penampil yang hadir di acara The 90's Festival. Selain dia, ada pula grup band A1 yang panggungnya bersebelahan dengan panggung Ronan Keating. Ada pula beberapa grup band yang cukup terkenal pada tahun 90an yang ikut memeriahkan acara, seperti Slank dan Jamrud.

Ronan Keating memang berhasil mengajak penontonnya bernostalgia dengan berbagai lagu-lagu andalannya. Ia menyanyikan dari mulai lagu If Tomorrow Never Comes, hingga When You Say Nothing At All. Sambil mengenakan singlet hitam dengan balutan jaz putih, Ronan Keating pun terkadang ikut berjoget mengikuti irama.

Ronan Keating mengatakan setiap dia ke Indonesia, ia selau senang karena mendapatkan energi yang sangat positif dari para penggemarnya. Yang lucu dari Ronan Keating malam itu, ia menilai para penontonnya di festival tersebut adalah orang-orang yang sangat muda dan tidak mungkin mengikuti perjalanan karier musiknya dalam 30 terakhir. "Kalian sepertinya terlalu muda. Kalian tidak akan ingat grup band saya dulu, Boyzone," katanya.

Secara singkat, Ronan Keating menjelaskan kapan ia bersama dengan kelompok Boyzone, kapan pula ia akhirnya memutuskan untuk menempuh karier sendiri. "Coba kalian tanya orang tua kalian tentang aku ya," kata Ronan yang khawatir penontonnya tidak terlalu mengenalnya dengan baik.

Penonton The 90's Festival Stevvei (36) dan Renata (33) pada 10 Agustus 2024 di Ji Expo Kemayoran, Jakarta/Tempo-Mitra Tarigan

Stevvei (36) dan Renata (33) mengatakan penampilan Ronan Keating sangat mengesankan. Keduanya tidak menyangka Ronan Keating masih sangat energik menari dan menyanyikan lagu dengan ketukan cepat. "Stage act-nya keren, bikin kami teriak-teriak," kata Stevvei malam itu.

Renata juga setuju dengan penampilan Ronan yang sangat mengesankan. Ia menilai Ronan dan timnya melakukan riset yang sangat bagus dengan menambahkan aksi kekinian dalam penampilannya malam itu. "Service penampilannya itu kekinian. Sampai bikin love heart di jari segala. Jadi lebih playful," kata Renata.

Ronan Keating menujukkan tanda hati makna rasa sayangnya kepada para penggemar melalui tangannya. Gayanya menunjukkan hati itu, ia lakukan dengan menyatukan jempol dan jari telunjuk seperti kebanyakan gaya pria Korea. Hal itu menjadi salah satu upayanya untuk menggaet para pendengarnya yang masih muda.

