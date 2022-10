2 Penyakit Tiroid, Apa Saja Gejalanya?

TEMPO.CO, Jakarta - Tiroid organ kecil di bagian tenggorokan. Bentuk tiroid seperti kupu-kupu. Kelenjar tiroid yang membantu hormon mengendalikan banyak fungsi tubuh.Tiroid berfungsi melepaskan dan mengendalikan hormon yang mengontrol metabolisme. Adapun metabolisme proses pembentukan energi.

Merujuk Cleveland Clinic, tiroid juga berfungsi mengontrol metabolisme dengan beberapa hormon spesifik, yaitu tiroksin dan triiodothyronine. Kedua hormon dibuat tiroid memberi sinyal berbagai sel tubuh berapa banyak perlu mengggunakan energi. Saat tiroid bekerja akan mempertahankan jumlah hormon yang tepat menjaga metabolisme di tingkat yang tepat.

Penyakit tiroid

Jika tubuh membuat terlalu banyak hormon tiroid, seseorang akan mengalami kondisi hipertiroid. Kondisi itu ketika tiroid membuat banyak hormon dan tubuh menggunakan energi terlalu cepat.

Tubuh yang membuat terlalu sedikit hormon tiroid disebut hipotiroid. Jika seseorang memiliki terlalu sedikit hormon tiroid dalam tubuh mudah merasa lelah. Terkadang juga kesulitan menerima suhu dingin.

Gejala penyakit tiroid

Ada berbagai gejala yang bisa dialami jika seseorang memiliki penyakit tiroid. Namun, gejala penyakit tiroid cenderung mirip kondisi medis dan lainnya. Akibatnya, menyulitkan untuk mengetahui gejala seseorang terkait masalah tiroid atau sesuatu yang lain,

Merujuk National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, sebagian besar gejala penyakit tiroid dibagi menjadi dua kelompok, hipertiroid dan hipotiroid

Gejala hipertiroid

Kecemasan, lekas marah, dan gugup.

Kesulitan tidur

Berat badan turun

Kelenjar tiroid membesar.

Lemah otot dan tremor

Mengalami periode menstruasi yang tidak teratur

Sensitif terhadap panas

Mengalami masalah penglihatan

Gejala hipotiroid

Kejang

Merasa lelah

Bertambah berat badan

Mudah lupa

Mengalami periode menstruasi yang sering

Rambut kering, rontok, dan kasar.

Suara serak

Sulit menerima suhu dingin

