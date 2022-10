5 Kegiatan yang Bisa Dilakukan Saat Me Time

TEMPO.CO, Jakarta - Me time diartikan mengambil waktu untuk diri sendiri. Intinya menikmati waktu dengan pikiran dan melakukan perhatian penuh selama aktivitas. Kondisi itu menandakan me time yang berkualitas.

Waktu bisa dihabiskan berbagai cara, misalnya mandi, membaca buku, berjalan-jalan, yoga, menata rambut atau kuku. Mengutip Mental Health, me time waktu yang hanya digunakan untuk diri melakukan sesuatu yang diinginkan. Segala aktivitas melakukan apa pun yang membuat diri merasa lebih baik.

Kegiatan me time

Me time menjadi waktu untuk pulih, misalnya sejenak otak berstirahat bahkan jika itu hanya lima menit. Me time penting dilakukan untuk mengelola stres, mengurangi kecemasan, depresi, meningkatkan perasaan bahagia dan empati terhadap orang lain.

Mengutip artikel, 15 Ways To Find Your “Me Time” – And Enjoy It, berikut beberapa kegiatan me time.

1. Menonaktifkan peranti elektronik

Menonaktifkan peranti elektronik, media sosial, email, dan panggilan telepon untuk jangka waktu tertentu. Sebaiknya mengisi waktu sambil membaca buku atau majalah, berjalan-jalan, dan sekadar menatap ke luar jendela.

2. Mencatat

Menuliskan perasaan, tekanan, ide, impian atau apa pun yang disukai.Bawa buku catatan kecil, ketimbang membuka ponsel saat merasa bosan atau gelisah.

3. Hobi

Segala yang bisa diwujudkan dalam waktu singkat jika perlu. Jika suka membaca. simpan buku di tas saat bepergian. Bisa juga beraktivitas merencanakan sesuatu, kemudian mewujudkannya.

4. Lepas penat

Bermeditasi atau yoga untuk ketenangan. Aktivitas lainnya bisa memutar lagu yang ceria sambil menari sepuasnya. Saat luang waktu menemukan sesuatu yang cocok untuk diri, walaupun hanya beberapa menit saja.

5. Bertemu kerabat

Mempertahankan hubungan positif asupan yang baik untuk jiwa. Isi waktu luang sambil menghubungi teman lama atau anggota keluarga yang dirindukan untuk diajak bicara. Mengobrol tentang apa pun yang tujuannya untuk menikmati kebersamaan.

