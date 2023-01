Manfaat Kesehatan Daging Kelinci, Untuk Promil Hingga Baik Bagi Jantung

TEMPO.CO, Jakarta - Eksistensi daging kelinci memang kalah dibandingkan dengan daging ayam, daging bebek ataupun daging sapi. Khusunya di Indonesia, daging kelinci belum umum untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Namun, sudah menjadi rahasia umum bahwa daging kelinci menjadi bahan makanan yang baik untuk program hamil (promil) karena bisa menyuburkan sperma pria.

Dalam sebuah jurnal berjudul Effect of Sperm Count on the Fertility and Prolificity Rates of Meat Rabbits, menjelaskan bahwa manfaat dari daging kelinci untuk promil dilihat dari khasiatnya yang bisa meningkatkan kualitas sperma pria, di mana jumlah sperma juga mempengaruhi tingkat kesuburan.

Dalam penelitian tersebut juga memaparkan bahwa ada perbedaan tingkat sperma dari pria yang rutin mengonsumsi daging kelinci dan yang tidak rutin.

Selain itu, melansir dari WebMD, daging kelinci mengandung zat besi, protein, potassium, dan kalium yang baik bagi ibu hamil, di mana nutrisi ini baik untuk perkembangan janin dalam kandungan.

Namun selain digunakan untuk promil, daging kelinci juga memiliki manfaat lainnya yang baik bagi kesehatan.

Berikut manfaat kesehatan dari daging kelinci, dilansir dari WebMD:

1. Mencegah penyakit jantung.

Di dalam daging kelinci terkandung protein tanpa lemak, sehingga tidak menyebabkan kolesterol dan mencegah penyakit jantung. Selain itu juga, daging kelinci mengandung vitamin B12 yang baik untuk metabolisme sel darah merah sekaligus menyehatkan jantng.

2. Menjaga berat badan

Dibandingkan dengan daging lainnya, daging kelinci mengandung lemak yang lebih sedikit. Di mana Kamu bisa tetap bisa makan daging, dan tidak akan terlalu mempengaruhi dalam peningkatan berat badan. Namun bagi seseorang dengan program diet, memakan daging kelinci tetap harus diimbangi dengan suplemen dan sayuran lainnya agar tubuh dapat menyuplai jumlah lemak yang cukup.

3. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh

Daging kelinci juga mengandung selenium, yaitu mineral yang berfungsi untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menangkal radikal bebeas, dan membatu fungsi tiroit yang sehat.

4. Meningkatkan kesehatan otak

Vitamin B12 yang ada pada daging kelinci berfungsi untuk menjaga kerja otak serta sistem saraf agar berkerja dengan baik. Sehingga daging kelinci sangat baik dikonsumsi untuk mencegah penyakit otak seperti demensia bahkan alzheimer.

Itulah manfaat kesehatan daging kelinci, baik untuk promil maupun untuk kesehatan tubuh lainnya.

FANI RAMADHANI



