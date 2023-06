Head to Head Kangkung dan Bayam, Mana yang Lebih Menyehatkan?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu sayuran hijau yang mudah dijumpai dalam kehidupan sehari-hari ialah kangkung dan bayam. Dua sayuran ini juga banyak dimanfaatkan untuk membuat makanan.

Walaupun sekilas tampak sama, baik kangkung maupun bayam adalah dua jenis sayuran yang berbeda, termasuk kandungan nutrisinya. Lantas, bagaimana perbandingan kandungan nutrisi kangkung dan bayam?

Kangung termasuk ke dalam keluarga keluarga genus Convolvulaceae. Sayuran ini berasal dari India, yang kemudian menyebar ke Malaysia, Birma, Indonesia, Cina Selatan, Australia, dan Afrika. Dalam bahasa Inggris, kangkung disebut sebagai swamp cabbage, water convovulus, atau water spinach.

Sementara bayam termasuk dalam keluarga Chenopodiaceae dan memiliki rasa yang cenderung pahit. Sayuran yang bernama latin Amaranthus I ini berasal dari benua Amerika wilayah tropis, tetapi kini telah berkembang ke berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia

Dilansir kitchenicious.com, berkut ialah perbedaan kandungan nutrisi antara kangkung dan bayam:

Kangkung mengandung vitamin C lebih banyak

Vitamin C membantu produksi kolagen dan meningkatkan kekebalan dan kesehatan tulang. Apabila membutuhkan asupan vitamin ini, kangkung menjadi alternatif yang bisa dikonsumsi. Kangkung memiliki 10 kali vitamin C lebih banyak dari bayam. Dalam 100 gram kangkung, terdapat 55 mg kandungan vitamin c sedangkan pada bayam hanya ada sebesar 4,2 mg.

Bayam memiliki serat lebih tinggi

Bayam memiliki kandungan serat tiga kali lebih banyak daripada kangkung. Ada 6,7 gram kandungan serat pada bayam, sedangkan kangkung hanya memiliki 2,1 gram serat.

Kandungan air banyak dimiliki oleh kangkung

Kangkung mengandung banyak cairan yang dibutuhkan oleh tubuh. Ada 92,4 gram kandungan cairan dalam 100 gram kangkung. Angka ini cukup tinggi jika dibandingkan dengan bayam yang hanya memiliki 11,29 gram kandungan cairan.

Bayam mengandung banyak protein

Dalam 100 gram, bayam memberikan protein sebesr 2,86 gram sedangkan kangkung sebesar 2,60 gram. Protein memegang peran penting bagi kesehatan tubuh. . Beberapa fungsi protein bagi tubuh di antaranya yaitu sebagai sumber energi dan membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh.

Pilihan editor : Cara Membuat Keripik Bayam yang Gurih dan Renyah