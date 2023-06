7 Tips Memasak Steak Daging Kurban

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Selain ibadah kurban, banyak keluarga juga menikmati hidangan lezat dari daging kurban yang diperoleh di hari-hari sekitar Idul Adha.

Salah satu cara yang populer untuk menyajikan daging sapi kurban adalah dengan memasak steak. Namun, memasak steak yang sempurna membutuhkan sedikit pengetahuan dan keterampilan.

Baca Juga: 52 Tahanan Rayakan Idul Adha di Rutan KPK

Berikut memberikan tips dan panduan untuk memasak steak dengan daging kurban yang lezat dan sempurna. Dengan mengikuti langkah-langkah yang tepat, Anda akan dapat menciptakan hidangan steak yang memikat lidah dan memanjakan selera.

1. Pilih daging berkualitas tinggi

Memilih daging yang berkualitas tinggi adalah langkah pertama untuk memastikan steak yang lezat. Pilihlah daging sapi kurban yang segar dengan warna merah yang cerah dan marbling atau lemak yang terdistribusi merata. Pastikan juga daging tidak memiliki bau busuk.

2. Persiapan sebelum memasak

Sebelum memasak, ada beberapa persiapan yang perlu dilakukan. Pertama, pastikan daging dalam keadaan suhu ruangan agar matang secara merata.

Anda bisa keluarkan daging dari kulkas 30 hingga 40 menit sebelum dimasak. Jangan lupa keringkan daging dengan tisu sebelum dibumbui.

Anda juga dapat memberikan bumbu pada daging seperti garam, merica, atau bumbu lain sesuai selera. Marinasi daging selama beberapa saat agar bumbu meresap.

3. Metode memasak

Ada beberapa metode memasak steak yang dapat Anda pilih, seperti memanggang, menggoreng, atau menggunakan panggangan.

Anda dapat menemukan panduan langkah demi langkah tentang cara memasak steak dengan sempurna menggunakan metode memanggang di atas panggangan atau menggoreng di atas kompor.

Recipes.co.nz menyarankan untuk jangan menambahkan minyak ke dalam wajan. Sebagai gantinya, olesi steak dengan minyak dan bumbui dengan sedikit garam dan merica.

4. Suhu memasak

Penting untuk mengetahui suhu dan waktu yang tepat untuk memasak steak. Untuk steak medium-rare, suhu internal daging harus mencapai sekitar 57-63 derajat Celsius.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Anda bisa menggunakan metode dua zona, dengan menyiapkan panggangan dengan zona panas dan zona dingin. Gunakan setengah pembakar atau letakkan arang di satu sisi panggangan. Tempatkan steak pada sisi yang tidak memiliki sumber panas langsung untuk memulai memasak.

Ini akan membantu menaikkan suhu internal steak. Setelah itu, pindahkan steak ke sisi yang panas untuk memanggangnya dengan cepat dan menghindari daging yang hangus tetapi masih mentah di dalamnya.

5. Perhatikan waktunya

Waktu memasak dapat bervariasi tergantung ketebalan daging dan suhu panggangan atau kompor yang digunakan.

Umumnya, untuk steak setebal 2 sentimeter, masak selama 2 menit di setiap sisi untuk tingkat kematangan setengah matang. Jika ingin tingkat kematangan medium, masak selama 3-4 menit di setiap sisi.

Untuk mencapai tingkat kematangan well-done, masak selama 2-4 menit di setiap sisi, kemudian kurangi intensitas api dan masak selama 4-6 menit tambahan.

6. Istirahatkan daging sebelum memotong

Setelah memasak steak, biarkan daging beristirahat selama beberapa menit sebelum dipotong. Hal ini penting agar jus dalam daging merata dan tidak tumpah saat dipotong. Istirahatkan daging di atas piring dengan menutupnya dengan aluminium foil.

7. Hidangan pendamping

Selain memasak steak yang sempurna, pilihan hidangan pendamping juga dapat meningkatkan pengalaman makan Anda. Beberapa hidangan pendamping yang cocok untuk steak adalah kentang panggang, sayuran panggang, atau saus seperti saus jamur atau saus lada hitam.

Mengolah daging sapi kurban menjadi hidangan steak yang sempurna memang membutuhkan perhatian khusus. Namun, dengan pemahaman yang tepat tentang pemilihan daging, bumbu, teknik memasak, dan waktu memasak yang tepat, Anda akan mampu menciptakan hidangan steak yang lezat dan memanjakan selera.

Selamat mencoba dan selamat menikmati hidangan istimewa bersama keluarga dan teman-teman terdekat dari daging kurban pada perayaan Idul Adha 2023!

ONCE UPON A CHEF | THE KITCHN | RECIPES.CO.NZ

Pilihan editor : Idul Adha 2023, Ini 9 Tips Sehat Mengonsumsi Daging Kurban