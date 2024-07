Donald Trump Memerlukan Operasi Rekonstruksi Telinga Pasca Percobaan Pembunuhan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah percobaan pembunuhan terhadap Donald Trump, mantan Presiden AS itu kehilangan sebagian telinga kanannya. Peluru yang ditembakkan oleh pelaku dilaporkan menembus kulit dan melukai telinga Trump, menyebabkan sepertiga bagian atas telinganya rusak. Para ahli berpendapat bahwa Trump mungkin memerlukan operasi rekonstruksi telinga untuk mengembalikan penampilannya.

Dilansir dari Times, operasi rekonstruksi telinga ini bisa memakan biaya lebih dari 10.000 dolar Amerika dan membutuhkan waktu pemulihan yang cukup lama. Setelah insiden penembakan, Trump terlihat dengan telinga yang diperban.

Kronologi Insiden

Donald Trump ditembak oleh seorang pembunuh bayaran di kota Butler, Pennsylvania, saat berpidato di sebuah rapat umum. Meskipun kepalanya sedikit miring sehingga menghindari cedera fatal, peluru tersebut tetap mengenai dan melukai telinganya. Peluru itu menyebabkan pendarahan dan menggores sebagian telinga kanannya. Setelah insiden itu, Trump menerima perawatan dasar, termasuk antiseptik untuk mencegah infeksi dan perban untuk menghentikan pendarahan.

Penampakan wajah kandidat presiden dari Partai Republik dan mantan Presiden AS Donald Trump yang berdarah saat dibantu oleh personel Dinas Rahasia AS setelah dia ditembak di telinga kanannya saat kampanye di Butler Farm Show di Butler, Pennsylvania, AS, 13 Juli 2024. Penembakan itu terjadi kurang dari empat bulan sebelum pemilu presiden Amerika Serikat pada 5 November 2024. REUTERS/Brendan McDermi

Trump muncul di Milwaukee dengan telinga yang masih diperban. Para dokter percaya bahwa operasi rekonstruksi diperlukan jika Trump ingin memulihkan penampilan telinganya yang rusak.

Detil Operasi Rekonstruksi Telinga

Operasi rekonstruksi telinga yang mungkin dijalani Trump disebut helical advancing flap. Prosedur ini melibatkan pengangkatan bagian yang rusak dan jaringan parut di sekitarnya. Dokter bedah akan membuat sayatan dari dalam telinga untuk mengendurkan otot-otot di sekitar luka. Kemudian, jaringan sehat di dekat luka akan diputar, bersama dengan kulit dan tulang rawan, untuk menutup area yang terluka. Proses ini bertujuan untuk memulihkan penampilan normal telinga.

Operasi ini diperkirakan memakan waktu dua hingga tiga jam, dengan jahitan yang harus tetap terpasang selama seminggu. Proses pemulihan total diperkirakan memakan waktu hingga enam minggu.

Tindakan Selanjutnya

Komite Pengawasan DPR sedang menyelidiki percobaan pembunuhan tersebut dan telah memanggil Direktur Dinas Rahasia untuk memberikan keterangan. Sementara itu, pihak berwenang belum memberikan informasi terbaru tentang kondisi kesehatan Donald Trump setelah insiden itu, namun ia dilaporkan telah menerima perawatan awal di kota Butler.

