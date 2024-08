5 Makanan untuk Tulang Kuat yang Dianjurkan Pakar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Patah tulang adalah cedera yang tak ingin dialami siapa pun, terutama di usia lanjut. Itulah alasan pentingnya menjaga kekuatan tulang agar hidup pun lebih sehat.

Olahraga dan gaya hidup aktif bisa membantu menjaga kesehatan tulang namun bantuan dari makanan penunjang juga tak kalah penting. Berikut lima rekomendasi makanan sahabat tulang kuat dari pakar.

Produk susu

Makanan yang mengandung kalsium adalah yang terbaik bagi kesehatan tulang, kata Antonette Hardie, pakar diet dan nutrisi di Pusat Medis Wexner Universitas Negeri Ohio kepada Fox News Digital. Produk-produk susu disebut sebagai makanan dengan kandungan kalsium tertinggi, selain vitamin K2.

Buah tinggi vitamin C

Vitamin C membantu penyerapan kalsium, kata Dr. Eric Berg, penulis The Healthy Keto Plan dan direktur Dr. Berg's Nutritionals. Nutrisi ini juga penting untuk produksi kolagen, komponen utama pembentuk jaringan tulang, juga mencegah patah tulang.

Ilustrasi kacang-kacangan. Unsplash/Peter Feghali

Kacang-kacangan

Selain kalsium, kacang-kacangan juga mengandung magnesium yang membantu mengatur kalsium pada tulang, terutama kacang mete dan almond.

Tahu

Hardie menjelaskan tahu adalah sumber kalsium tinggi dan bisa menjadi pilihan buat penderita alergi susu atau kaum vegetarian. Perempuan berusia 19-50 tahun dan laki-laki 19-70 tahun butuh 1.000 mg kalsium sehari.

Brokoli

Selain disukai banyak orang, brokoli juga sumber kalsium, vitamin C, dan vitamin K yang baik untuk pertumbuhan tulang dan memperbaikinya.

