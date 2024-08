5 Negara dengan Operasi Plastik Terbaik di Dunia, Korsel Nomor 1

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Negara dengan operasi plastik terbaik di dunia menjadi salah satu hal yang menarik untuk diketahui, terutama bagi Anda yang sedang mencari negara tujuan untuk melakukan pembedahan medis tersebut.

Saat ini, operasi plastik semakin populer di dunia dan beberapa negara dikenal karena keunggulan dalam bidang operasi plastik.

Operasi plastik sendiri merupakan serangkaian tindakan medis yang berfokus pada perbaikan, rekonstruksi, atau perubahan bentuk tubuh manusia.

Contoh operasi plastik seperti operasi hidung, operasi kelopak mata, operasi bibir, dan banyak lagi. Operasi ini erat kaitannya dengan mempercantik tubuh.

Agar lebih mengetahui negara dengan operasi plastik terbaik di dunia, berikut ini informasinya untuk Anda.

Negara dengan Operasi Plastik Terbaik di Dunia

Dikutip dari berbagai sumber, berikut ini adalah 5 negara dengan operasi plastik terbaik di dunia.

1. Korea Selatan

Secara global, Korea Selatan telah dikenal sebagai negara yang memimpin dalam hal operasi plastik. Negara ini terkenal dengan teknologi canggih dan teknik yang inovatif dalam operasi plastik.

Tak heran, jika kebanyakan warganya bahkan warga internasional bertandang ke Negeri Ginseng ini untuk mempercantik diri dengan melakukan operasi plastik. Bahkan industri bedah plastik disebut berperan besar dalam meningkatkan perekonomian negara.

Menurut ISAPS atau The International Society of Aesthetic Plastic Surgery, Korea Selatan memiliki 13,5 prosedur kosmetik per 1000 orang. Oleh karena itu, negara ini digadang-gadang menjadi negara dengan operasi plastik terbaik di dunia.

2. Brazil

Brazil adalah negara yang cukup terkenal dengan prosedur estetika dan kosmetiknya. Tak hanya itu, negara ini juga memiliki tingkat operasi plastik per kapita tertinggi di dunia dengan melakukan lebih dari 2,7 juta prosedur bedah dan non bedah pada tahun 2021.

Tingginya angka operasi plastik di negara ini menjadikannya sebagai salah satu negara terbaik dengan operasi plastik terbaik di dunia.

Di Brazil, beberapa ahli bedah berspesialisasi dalam operasi hidung, abdominoplasty, hingga operasi bokong.

3. Amerika Serikat

Sama seperti negara-negara sebelumnya, Amerika Serikat juga memiliki tingkat operasi plastik perkapita yang tinggi mencakup 15,5 persen dari total prosedur bedah yang dilakukan di seluruh dunia dan dikenal sebagai salah satu negara dengan operasi plastik terbaik.

Sebagai negara adidaya, Amerika Serikat memiliki teknologi canggih sehingga mendukung untuk melakukan operasi plastik dengan maksimal.

Banyak ahli bedah plastik terkenal dan klinik kelas dunia, terutama di kota-kota seperti Los Angeles, Miami, dan New York.

4. Turki

Turki adalah salah satu negara dengan operasi plastik terbaik di dunia, utamanya di kota Istanbul. Banyak pasien asing yang datang ke kota ini untuk melakukan operasi plastik.

Menurut ISAPS, presentasi yang signifikan dari jumlah operasi plastik yang dilakukan di Turki didominasi oleh pasien-pasien yang datang dari negara lain terutama Jerman dan Inggris dengan rata-rata 32,1 persen merupakan pasien wisata medis.

Operasi plastik yang cukup terkenal di Turki seperti operasi hidung, sedot lemak, dan transplantasi rambut.

5. Meksiko

Satu lagi negara dengan operasi plastik terbaik di dunia, yakni Meksiko. Negara ini menawarkan layanan berkualitas tinggi kepada pasien.

Mengutip Aesthetic Medical Practitioner, tercatat ada 1,27 juta prosedur bedah dan nonbedah yang dilakukan di Meksiko pada tahun 2021.

Operasi plastik yang paling populer di Meksiko adalah operasi sedot lemak, pembesaran payudara, dan pembesaran bokong.

AULIA ULVA

