2 Gejala Umum Gangguan Bipolar

TEMPO.CO, Jakarta - Gangguan bipolar kondisi yang dipengaruhi perubahan suasana hati, termasuk depresi dan manik. Merujuk Mayo Clinic, gangguan bipolar kondisi kesehatan mental yang menyebabkan perubahan suasana hati ekstrem yang meliputi emosi mania, hipomania, depresi.

Ketika mengalami depresi, seseorang akan merasa sedih, putus asa dan kehilangan minat atau kesenangan dalam sebagian besar aktivitas. Saat suasana hatimania terasa euforia, penuh energi atau mudah tersinggung. Perubahan suasana hati gangguan bipolar itu mempengaruhi tidur, aktivitas, perilaku, dan kemampuan berpikir jernih.

Baca juga: 3 Penyebab Munculnya Suasana Hati Euforia

Ahli medis akan mendiagnosis gangguan bipolar menggunakan kriteria dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition atau DSM-5.

The National Institue of Mental Health (NIMH) menjelaskan, diagnosis gangguan bipolar I, gejala setidaknya selama tujuh hari. Kurang dari satu pekan gejalanya jika cukup parah memerlukan rawat inap. Gejala lainnya episode depresi yang berlangsung sampai dua pekan.

Gejala gangguan bipolar

Mengutip WebMD, gangguan bipolar episode suasana hati yang tinggi dan rendah. Seseorang mungkin merasakan keadaan suasana hati yang sama depresi atau manik. Episode itu bisa terjadi selama beberapa pekan, bulan, terkadang hingga bertahun-tahun.

1. Gejala mania

Kebahagiaan, harapan, dan kegembiraan yang berlebihan

Perubahan mendadak dari gembira menjadi mudah tersinggung atau marah

Gelisah

Bicara cepat dan konsentrasi buruk

Peningkatan energi dan kurang kebutuhan untuk tidur

Dorongan seks yang luar biasa tinggi

Membuat rencana besar yang realistis

Menampilkan penilaian yang buruk

Penyalahgunaan narkoba dan alkohol

Menjadi lebih impulsif

Kurang tidur

Kurang nafsu makan

Rasa percaya diri dan kesejahteraan yang lebih besar

Mudah terganggu

2. Depresi

Kesedihan

Kehilangan energi

Perasaan putus asa atau tidak berharga

Tak menikmati hal-hal yang disukai

Kesulitan berkonsentrasi

Lupa

Berbicara perlahan

Kurang gairah seksual

Ketakmampuan untuk merasakan kesenangan

Menangis tak terkendali

Kesulitan membuat keputusan

Mudah marah

Butuh banyak tidur

Insomnia

Perubahan nafsu makan yang berakibat kehilangan atau menambah berat badan

Pikiran tentang kematian atau bunuh diri

Baca: Jenis dan Penyebab Gangguan Bipolar

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.