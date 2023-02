4 Penyebab Gangguan Makan Dipengaruhi Psikologis, Apa Saja?

TEMPO.CO, Jakarta - Gangguan makan dipengaruhi berbagai kondisi. Mengutip Healthline, gangguan makan juga dipengaruhi kondisi kesehatan mental yang kompleks. Gangguan makan kondisi psikologis bisa menyebabkan kebiasaan yang tidak sehat. Gangguan itu dimulai dengan obsesi terhadap makanan, berat badan, atau bentuk tubuh.

Orang dengan gangguan makan memiliki berbagai gejala. Gejala yang umum pembatasan makanan, kebiasaan memuntahkan, dan berolahraga berlebihan. Mengutip dari Verywell Mind, semua jenis gangguan makan ada kemungkinan faktor terkait kesehatan mental dan citra tubuh.

Apa saja yang mempengaruhi gangguan makan?

1. Kesehatan mental

Faktor risiko kesehatan mental termasuk kecemasan dan depresi. Penyebab stres sosial, seperti tekanan teman sebaya dan intimidasi bisa berakibat gangguan makan.

2. Citra tubuh

Faktor risiko yang terkait perilaku makan dan citra tubuh juga dikaitkan dengan faktor gangguan. Kondisi itu bisa dipengaruhi ketakpuasan atau terpusat secara berlebihan terhadap bentuk tubuh, misalnya godaan berat badan.

3. Keluarga

Secara bertahap, tumbuh di rumah yang tidak harmonis meningkatkan risiko banyak masalah psikologis, termasuk gangguan makan. Seorang anak mengalami gangguan makan atau psikologis lainnya.Keberadaan keluarga yang ditandai dengan lingkungan yang kaku dikaitkan dengan risiko perilaku makan yang tidak teratur.

4. Kepribadian

Ciri kepribadian termasuk faktor lainnya. Secara khusus, neurosis, perfeksionisme, dan impulsif tiga ciri kepribadian yang dikaitkan dengan risiko lebih tinggi mengalami gangguan makan, merujuk publikasi What We Have Learned about The Causes of Eating Disorders - A Synthesis of Sociocultural, Psychological, and Biological Research.

