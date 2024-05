4 Tips Memilih Baju Anti Gerah, Cocok untuK Musim Kemarau

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Musim kemarau saat ini menyebabkan suhu menjadi lebih panas dan cara memilih baju pun perlu disiasati, karena menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebagian besar wilayah di Indonesia diprediksi mengalami awal musim kemarau 2024 pada Mei.

Selanjutnya BMKG menyatakan bahwa puncak dari musim kemarau ini terjadi pada Juli dan Agustus.

Head of Fashion Category Tokopedia Aldhy Darmayo mengatakan hadirnya "Senin Selasa Stylish" adalah untuk mempermudah masyarakat mendapatkan berbagai produk fashion, termasuk baju yang cocok untuk musim kemarau yang panas.

Menurut Aldhy, jenis pakaian dress, gamis dan jeans menjadi beberapa produk fashion yang mengalami kenaikan tertinggi transaksi sebesar rata-rata hampir dua kali lipat (data Maret 2024 dibandingkan Februari 2024).

"Sedangkan, pada kuartal I 2024 dibandingkan kuartal IV 2023, busana Muslim keluarga, baju koko, dan cheongsam menjadi beberapa produk fashion yang mengalami kenaikan transaksi tertinggi pada Shop | Tokopedia pada aplikasi TikTok. Kenaikannya dengan rata-rata hampir lima kali lipat," kata Aldhy dalam keterangan pers yang diterima Tempo pada 14 Mei 2024.

Kini sudah ada lebih dari 21 juta penjual di Tokopedia sekaligus Shop | Tokopedia pada aplikasi TikTok dan hampir 100 persen pelaku UMKM termasuk yang bergerak di bidang fashion.

Ini tips mix and match baju yang cocok untuk outfit of the day (OOTD) di panasnya musim kemarau, lengkap dengan rekomendasi brand lokal penyedia produk fashion yang relevan, berikut ini:

1. Hindari pakaian ketat

Pakaian yang ketat mengurangi sirkulasi udara dan membuat tubuh lebih cepat berkeringat. Di musim kemarau yang panas, pilih pakaian longgar. Perempuan bisa memilih atasan sebagai atasan dan celana kulot, sedangkan laki-laki dapat memakai oversized t-shirt dan celana chino.

Di halaman kampanye Senin Selasa Stylish di Tokopedia dan Shop | Tokopedia, terdapat beragam pilihan blouse dan kulot dari berbagai brand fashion lokal, salah satunya Cammomile. Sedangkan untuk oversized t-shirt dan celana chino yang stylish dan terjangkau bisa didapatkan di brand fashion lokal, seperti Dobujack asal Bandung.

2. Pilih baju yang menyerap keringat

Aldhy mengatakan untuk menghadapi musim kemarau yang panas, kenakan pakaian berbahan ringan yang menyerap keringat, seperti katun, linen, dan rayon. “Bahan ini memungkinkan pori-pori kulit bernapas lebih leluasa," kata Aldhy. Ia mengatakan di platformnya sudah ada banyak pilihan brand lokal yang menyediakan baju dengan bahan ringan yang menyerap keringat.

Misal, Rown Division Store dan Lozy Hijab. Brand lokal yang masing-masing berasal dari Solo dan Tasikmalaya ini menyediakan berbagai pilihan pakaian dengan bahan linen dan katun berdesain kekinian sehingga bisa membuat style tetap fashionable walau harus menerjang hawa panas setiap hari di musim kemarau.

3. Pakai pakaian berwarna cerah

Pakaian berwarna cerah lebih bisa memantulkan cahaya matahari dan menjaga suhu tubuh tetap sejuk, maka di musim panas, pakailah pakaian berwarna cerah, seperti putih, kuning, dan abu-abu muda. Masyarakat bisa mendapatkan pakaian cerah dan trendy dari berbagai brand lokal yang ada di Tokopedia dan Shop | Tokopedia, misalnya Marveile dan Ryusei (Bandung).

4. Gunakan aksesoris pelindung.

Selain sunscreen, aksesoris seperti topi, kacamata hitam dan jaket berbahan parasut bisa melindungi tubuh dari panasnya sinar matahari di musim kemarau terutama saat beraktivitas di luar ruang.

Berbagai aksesoris pelindung dari sinar matahari bisa dibeli di sejumlah brand lokal di Tokopedia dan Shop | Tokopedia. Contohnya, Minimal (Tangerang), Otsky (Bandar Lampung) dan Rown Division Store (Solo) yang menyediakan pilihan produk, seperti kacamata, topi dan jaket parasut.

Masyarakat bisa menyesuaikan berbagai aksesoris ini dengan style berpakaian agar tetap stylish dan fashionable meskipun saat panas.

5. Bawa baju ganti

Siapkan pakaian ganti terutama jika akan seharian beraktivitas di luar ruangan. Ini untuk mengantisipasi basahnya pakaian karena terkena keringat yang berlebihan.

Banyak brand yang menyediakan beragam model pakaian yang dapat dijadikan sebagai baju ganti, seperti kemeja dan kaus, masing-masing dari Hijab Chic (Bandung) dan Matsuda Apparel (Jakarta).

