Hal yang Tingkatkan Risiko Terkena Pneumonia

Kegiatan new normal ini juga berpengaruh pada gaya hidup masyarakat. Bagaimana cara gaya hidup sehat selaras dengan lestarikan lingkungan?

Meghan Trainor Kenang Perjuangan Mentalnya Setelah All About That Bass Dirilis

Meghan Trainor Kenang Perjuangan Mentalnya Setelah All About That Bass Dirilis

Meghan Trainor mengaku dia kewalahan dengan jadwal yang padat setelah lagu itu dirilis

Baca Selengkapnya