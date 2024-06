Manfaat CO2 Carboxy Therapy, Mencerahkan Kulit Hingga Tingkatkan Elastisitas

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Teknologi kecantikan terus berkembang. Ada beragam pilihan yang bisa dilakukan pasien untuk mendapatkan penampilan wajah dan tubuh menawan. Salah satu yang terbaru dari Pyfasthetic adalah perawatan CO2 Carboxy Therapy. CO2 Carboxy Therapy adalah prosedur dermatologis non-invasive pertama di Indonesia.

CO2 Carboxy Therapy ini diklaim mampu mencerahkan kulit, meningkatkan elastisitas, melembabkan kulit, pore control serta memudarkan strechmark. Prosedur ini dapat digunakan sebagai monoterapi atau dikombinasi dengan prosedur kecantikan lainnya.

Key opinion leader (KOL) and trainer Pyfasthetic serta Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Hari Darmawan, dan Ribeskin Education Director dari Korea Selatan Hye Yeon Maeng memberikan pengetahuan terbaru mereka terkait CO2 Carboxy Combo serta cara pengaplikasian yang tepat kepada 400 dokter kecantikan yang hadir dalam Carboxy Therapy - A New Update In Dermatology di Jakarta dan Surabaya seperti dilansir dalam keterangan ers yang diterima Tempo pada 14 Juni 2024.

Wila Lestia Kharisma, Product Manager Pyfasthetic menyatakan Pyfasthetic kembali bekerja sama dengan JM Biotech dalam menghadirkan CO2 Carboxy Therapy sebagai perwatan non-invasive terbaru di Indonesia. "Carboxy Therapy memiliki 2 rangkaian yakni CO2 Carboxy Sound yang diperuntukan untuk wajah dan CO2 Carboxy Combo yang diperuntukan untuk wajah dan tubuh," kata Wila.

Seperti dikutip dari www.healthline.com, Carboxy Therapy adalah pengobatan selulit, stretch mark, dan lingkaran hitam di bawah mata. Perawatan ini berasal dari Prancis. Perawatannya bisa diaplikasikan pada kelopak mata, leher, wajah, lengan, bokong, perut, dan kaki. Ia menggunakan infus karbon dioksida, gas alami di dalam tubuh.

Masih dari laman resmi www.healthline.com, prosedur ini hampir seluruhnya tidak menimbulkan rasa sakit. Beberapa dokter mengoleskan krim mati rasa pada tempat suntikan sebelum memasukkan jarum. Meski tidak menimbulkan rasa sakit, beberapa orang melaporkan merasakan sensasi aneh sesaat setelahnya.

CO2 Carboxy Therapy adalah prosedur rawat jalan dan biasanya hanya membutuhkan waktu sekitar 15 hingga 30 menit untuk menyelesaikannya. Anda dapat segera kembali ke rutinitas normal, selain berenang dan mandi di bak mandi selama 24 jam setelah perawatan pengurangan selulit atau lemak.

“Pada Q2-2024, Kami juga menghadirkan beberapa produk baru yakni VoLassom CaHA sebagai collagen stimulator, EFI Cream, Bruderm, dan dr. Lactopeel series yang merupakan probiotic peeling pertama di Indonesia yang mampu memberikan kecerahan wajah yang instan tanpa Waktu tunggu setelah perawatan,” tambah Wila.

Yulie lie sebagai salah satu peserta soft launching Carboxy Therapy mengatakan “Dari produk yang baru launch, saya paling suka CO2 Carboxy Sound dan Combo serta yang ditunggu-tunggu adalah VoLassom CaHA. Saya berharap PYFASTHETIC tetap melejit dan menghadirkan produk-produk inovatif tentunya”

Salah satu peserta pelatihan, dokter Sylvia Puspasari, juga mengatakan ia penasaran dengan roduk CO2 Carboxy Therapy yang dihadirkan oleh Pyfasthetic. "Saya sangat tertarik CO2 Carboxy Sound yang diperuntukan untuk wajah. Saya berharap untuk produk yang di-launch bisa terus continue dan Pyasthetic dapat menghadirkan produk-produk inovatif seperti saat ini,” kata Sylvia.

