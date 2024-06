Dapatkan Kulit Sehat dengan Memperbanyak Makanan Kaya Vitamin E

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mendapatkan kulit sehat dan bersinar tak hanya harus dilakukan dari luar tapi juga dari dalam. Kunci utamanya adalah memperbanyak porsi makanan kaya vitamin E.

Memasukkan makanan kaya vitamin E ke dalam pola makan harian tidak hanya membuat kulit lebih bersinar tetapi juga untuk kesehatan tubuh secara umum. Berikut lima makanan kaya vitamin E yang dapat membantu kulit berkilau alami menurut Times of India.

Bayam

Bayam kaya vitamin dan mineral penting, terutama vitamin E. Bayam juga dapat mendukung sistem kekebalan tubuh, mencegah penyakit dan kerusakan kulit. Sayuran hijau itu mengandung rangkaian nutrisi, termasuk vitamin A, vitamin C, vitamin K, zat besi, folat, dan kalium. Setidaknya ada 2 miligram vitamin E dalam porsi bayam 100 gram, memastikan kulit tetap terhidrasi dan mengurangi garis-garis halus.

Alpukat

Dengan 2,07 miligram vitamin E per 100 gram, alpukat juga mengandung vitamin C dan kalium. Kelebihannya terletak pada sifat antipenuaan, mengurangi keriput, dan bintik-bintik karena usia. Kandungan vitamin penting seperti A, C, E, asam oleat dan linoleat membuat alpukat bisa membantu mempertahankan kulit awet muda.

Almond

Ucapkan selamat tinggal pada kulit kering dengan memasukkan almond dalam pola makan harian. Kandungan 25,63 miligram vitamin E per 100 gram pada almond menawarkan lebih dari sekedar manfaat kulit sehat. Kaya protein, serat, kalium, dan magnesium, jenis kacang ini berkontribusi pada kulit indah dan bersinar seraya memberikan antioksidan yang memerangi radikal bebas dalam tubuh.

Brokoli

Brokoli sering dipuji sebagai makanan super, yakni pelindung kulit yang penuh zat besi, kalsium, vitamin C, dan serat prebiotik. Semangkuk brokoli masak menyediakan 2,3 miligram vitamin E, meningkatkan kesehatan kulit dengan mempertahankan sinar alami dan melindunginya dari infeksi. Brokoli kaya nutrisi penting dan antioksidan, termasuk mineral seperti tembaga dan seng, menjadikannya sayuran yang ideal untuk kesehatan kulit dan kekebalan tubuh.

Biji bunga matahari

Taburkan biji bunga matahari pada yogurt atau salad untuk mendapatkan kulit yang indah. Dalam 100 gram biji bunga matahari terdapat 35,17 miligram vitamin E. Biji-bijian ini tidak hanya merupakan sumber tinggi nutrisi tetapi juga berkontribusi pada kulit yang sehat dan meningkatkan kekebalan tubuh. Mengandung serat, protein, kalium, magnesium, dan seng, biji bunga matahari adalah cara alami paling enak untuk meningkatkan kualitas kulit dan kesehatan tubuh secara keseluruhan.

